6 ошибок в использовании посудомоечной машины: как все сделать правильно

Посудомоечная машина – это удобный и умный помощник на кухне. Соблюдая простые правила, вы сможете обеспечить долговечность ее работы и безупречный блеск посуды после каждой мойки.

Издание Real Simple рассказало, как избежать распространенных ошибок в использовании посудомоечной машины, если вы хотите получить кристально чистую посуду.

Посудомоечные машины, особенно современные модели, значительно облегчают жизнь. Вместо того чтобы стоять перед раковиной и часами мыть гору грязной посуды, вы можете просто загрузить машину, настроить ее и забыть на час-два. Однако иногда результат не оправдывает ожиданий: на посуде остаются белые пятна, мутная пленка или оба эти неприятных эффекта одновременно.

Что вызывает пятнистость на посуде

Во-первых, разберемся, что являют собой пятна от воды. Это по сути кальций и магний, которые остаются после испарения воды. Если у вас жесткая вода с высоким содержанием этих минералов, ополаскиватель станет вашим главным помощником. Он снижает поверхностное натяжение воды, создает защитный слой, предотвращающий прилипание воды к посуде. Если ополаскиватель не решает проблему, обратите внимание на другие факторы, которые могут повлиять на результат.

Ошибка 1: забитый или слишком грязный фильтр

Фильтр посудомоечной машины выполняет важную функцию и если он загрязнен, это может снижать ее производительность. Необходимо ежемесячно очищать фильтр горячей водой, мылом и щеткой для бутылок. Иначе посудомоечная машина будет просто рециркулировать грязную воду, разбрызгивая ее на вашу посуду.

Кроме того, важно регулярно мыть всю внутреннюю часть посудомоечной машины. Для этого используйте специальные чистящие средства и запускайте пустой цикл. Такую глубокую очистку лучше проводить каждые несколько месяцев.

Ошибка 2: неправильное расположение стеклянной посуды

Правильная загрузка машины – залог чистоты. Рекомендуется размещать чашки и стаканы на верхней полке во избежание накопления воды после мытья. Посуду следует ставить между зубцами корзины, а не над ними, чтобы избежать образования пятен в местах контакта.

Ошибка 3: низкая температура воды

Если вода в машине недостаточно горячая, это может привести к двум проблемам. Во-первых, холодная вода улетучивается медленнее, а это способствует образованию минеральных отложений. Во-вторых, недостаточно горячая вода не может полностью растворить моющие средства, оставляя пятна или песчаные остатки. Оптимальная температура воды должна быть не менее 49°C.

Что вызывает мутность

Белая пленка на посуде часто является признаком жесткой воды. Проверьте это с помощью уксуса. Если плёнка легко снимается, проблема в воде. Ее можно решить использованием ополаскивателей. Если же пленка не снимается, возможно, ваша посуда имеет микроскопические царапины, которые уже невозможно устранить.

Ошибка 4: предварительное полоскание посуды

Хотя это кажется логичным, но предыдущее полоскание может усугубить результат. Когда на посуде нет остатков пищи, моющему средству нечего растворять, а это может привести к травлению стекла. Вместо полоскания просто соскребайте остатки пищи в мусорник или компост.

Ошибка 5: слишком высокая температура воды

Если температура воды превышает 60°C, это может привести к травлению стекла. Высокие температуры со временем делают поверхность посуды матовой. Лучший температурный диапазон для посудомоечной машины от 49°C до 60°C.

Ошибка 6: неправильное количество моющего средства

Если вы используете слишком много моющего средства, оно может накапливаться на посуде. Особенно это касается машин с мягкой водой. Для предотвращения помутнения всегда используйте оптимальное количество средства в соответствии с загрузкой машины.

Люди, у которых в доме мягкая вода, могут использовать почти на 30% меньше моющего средства. Если вы заметили остатки мыла на посуде, попробуйте снизить дозу или вымойте остатки вручную.

Мы также писали о том, как правильно загружать посудомоечную машину.

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