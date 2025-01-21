6 помилок у використанні посудомийної машини: як все зробити правильно

Посудомийна машина — це зручний та розумний помічник на кухні. Дотримуючись простих правил, ви зможете забезпечити довговічність її роботи та бездоганний блиск посуду після кожного миття.

Видання Real Simple розповіло, як уникнути поширених помилок у використанні посудомийної машини, якщо ви хочете отримати кришталево чистий посуд.

Посудомийні машини, особливо сучасні моделі, значно полегшують життя. Замість того, щоб стояти перед раковиною та годинами мити гору брудного посуду, ви можете просто завантажити машину, налаштувати її та забути на годину-дві. Проте іноді результат не виправдовує очікувань: на посуді залишаються білі плями, каламутна плівка чи навіть обидва ці неприємні ефекти одночасно.

Що викликає плямистість на посуді

По-перше, розберімося, що являють собою плями від води. Це, по суті, кальцій та магній, які залишаються після випаровування води. Якщо у вас жорстка вода з високим вмістом цих мінералів, ополіскувач стане вашим головним помічником. Він знижує поверхневий натяг води, створює захисний шар, який запобігає прилипанню води до посуду. Якщо ополіскувач не розв'язує проблему, зверніть увагу на інші фактори, які можуть впливати на результат.

Помилка 1: забитий чи дуже брудний фільтр

Фільтр посудомийної машини виконує важливу функцію та якщо він забруднений, це може знижувати її продуктивність. Необхідно щомісяця очищати фільтр гарячою водою, милом і щіткою для пляшок. Інакше посудомийна машина просто рециркулюватиме брудну воду, розбризкуючи її на ваш посуд.

Крім того, важливо регулярно мити всю внутрішню частину посудомийної машини. Для цього використовуйте спеціальні засоби для чищення та запускайте порожній цикл. Таке глибоке очищення краще проводити кожні кілька місяців.

Помилка 2: неправильне розташування скляного посуду

Правильне завантаження машини — запорука чистоти. Рекомендується розміщувати чашки та склянки на верхній полиці, щоб уникнути накопичення води після миття. Посуд варто ставити між зубцями кошика, а не над ними, щоб уникнути утворення плям у місцях контакту.

Помилка 3: низька температура води

Якщо вода у машині не достатньо гаряча, це може призвести до двох проблем. По-перше, холодна вода випаровується повільніше, а це сприяє утворенню мінеральних відкладень. По-друге, недостатньо гаряча вода не може повністю розчинити мийні засоби, залишає плями чи піщані залишки. Оптимальна температура води повинна становити не менше 49°C.

Що викликає каламутність

Біла плівка на посуді часто є ознакою жорсткої води. Перевірте це за допомогою оцту. Якщо плівка легко знімається, проблема у воді. Її можна вирішити використанням ополіскувачів. Якщо ж плівка не знімається, можливо, ваш посуд має мікроскопічні подряпини, які вже неможливо усунути.

Помилка 4: попереднє полоскання посуду

Хоча це здається логічним, попереднє полоскання може погіршити результат. Коли на посуді немає залишків їжі, мийний засіб не має чого розчиняти, що може призвести до травлення скла. Замість полоскання просто зішкрібайте залишки їжі у смітник або компост.

Помилка 5: занадто висока температура води

Якщо температура води перевищує 60°C, це може викликати травлення скла. Високі температури з часом роблять поверхню посуду матовою. Найкращий температурний діапазон для посудомийної машини від 49°C до 60°C.

Помилка 6: неправильна кількість мийного засобу

Якщо ви використовуєте занадто багато мийного засобу, він може накопичуватися на посуді. Особливо це стосується машин із м’якою водою. Для запобігання помутнінню завжди використовуйте оптимальну кількість засобу відповідно до завантаження машини.

Люди, у яких у домі м’яка вода, можуть використовувати майже на 30% менше мийного засобу. Якщо ви помітили залишки мила на посуді, спробуйте зменшити дозу чи вимийте залишки вручну.

Ми також писали про те, як правильно завантажувати посудомийну машину.

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