Домашний натуральный ароматизатор для шкафа

Если вы хотите, чтобы ваша одежда всегда имела легкий и приятный аромат, вам не обязательно покупать дорогие ароматизаторы. Вы можете сделать его самостоятельно с помощью простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме.

На странице diana_gologovets поделились простым лайфхаком создания ароматизатора, который подойдет для любого шкафа и который не содержит химических веществ.

Что понадобится:

Влажные салфетки

Обычный рис

Любимые духи или эфирное масло

Что делать:

Возьмите влажную салфетку и разложите на ровной поверхности. Насыпьте одну столовую ложку риса на центр влажной салфетки. Рис обладает отличными абсорбирующими свойствами, что позволяет длительно сохранять аромат и постепенно его испарять. Нанесите на рис несколько капель ваших любимых духов или эфирного масла. Рекомендуется начать с 2–4 капель, и, если хотите более насыщенный аромат, можно добавить еще. Завяжите салфетку из двух противоположных концов, сформировав небольшой мешочек. Убедитесь, что рис не высыпается. Готовый ароматический мешочек можно хранить в шкафу среди одежды или даже повесить на вешалку. Для более равномерного распределения аромата можно сделать несколько таких мешочков и разместить их в разных секциях шкафа.

Советы:

Если аромат стал менее интенсивным, можно просто добавить несколько капель эфирного масла или духов, чтобы обновить запах.

С течением времени салфетка может потерять свою форму или износиться. Замените ее новой, используя тот же рис, пропитанный ароматом.

Теперь вы знаете, как легко и быстро создать ароматизатор для шкафа, который наполнит вашу одежду любимым запахом и сохранит ее свежесть на длительное время.

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