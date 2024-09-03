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Как дольше сохранить свежесть петрушки и укропа

Как дольше сохранить свежесть петрушки и укропа

Как дольше сохранить свежесть укропа / Фото: Credits

Если вы любите зелень и хотите сохранить ее свежесть как можно дольше, этот лайфхак для вас.

На странице pomyslowe.panie.domu всегда делятся интересной и полезной информацией для вашего дома и кухни. На этот раз там рассказали, как правильно хранить укроп и петрушку, чтобы они радовали вас своей сочностью и свежестью.

  • Подрежьте немного стебли зелени, чтобы они лучше впитывали воду;
  • Приготовьте небольшую баночку с водой, можно использовать стакан. Наберите воду и поставьте зелень. Стебли должны быть в воде.
  • Затем возьмите большую банку, в которую сможет поместиться маленькая баночка с зеленью. Поставьте банку с ней на крышку большей;
  • Осторожно накройте зелень большой банкой. Петрушка с укропом должны оказаться внутри банки.
  • Поставьте банку в холодильник и не забывайте менять воду каждые 3-4 дня.

Сохраняя так петрушку и укроп, они смогут оставаться свежими до нескольких недель.

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