Как правильно хранить баклажаны

Баклажаны – это деликатный продукт, требующий внимательния для сохранения своего вкуса и текстуры. Выбор спелых баклажанов, правильное хранение при оптимальной температуре, а также своевременное использование нарезанных плодов или замораживание – вот ключ к удовольствию их неповторимым вкусом в ваших любимых блюдах.

Издание Real Simple поделилось секретами хранения баклажанов, чтобы этот универсальный овощ не стал мягким и слизистым за короткое время. Правильная технология хранения может продлить свежесть баклажанов до недели, позволит вам наслаждаться их нежной текстурой и ароматом даже после покупки.

Зачем баклажанам особое внимание

Баклажаны – это не только любимый ингредиент в итальянской и китайской кухнях, но и универсальный продукт, который способен превратить любое блюдо в произведение искусства. Однако их популярность уменьшается из-за того, что они достаточно "требовательны". Легко портятся, у них моет быть горьковатый вкус и они могут размякнуть. Однако не торопитесь отказываться от баклажанов – правильный выбор спелых плодов и хранение могут все изменить. Есть причина, почему некоторые страны ежегодно потребляют тонны баклажанов – при надлежащем уходе они получаются нежными, ароматными и невероятно вкусными.

Как выбирать баклажаны

Баклажаны принадлежат к летним овощам (а технически – фруктам, ведь они содержат семена). Сезон баклажанов длится с июля по октябрь, хотя их можно найти круглый год. Лучший выбор – тяжелые, жесткие баклажаны с матовой, неповрежденной кожурой. Спелый баклажан должен быть тяжелым и иметь жесткую структуру без проколов; при легком нажатии может остаться вмятина, но они не должны быть слишком мягкими. Избегайте недозрелых или перезрелых плодов – для лучшего вкуса и текстуры всегда выбирайте спелые баклажаны.

Методы хранения баклажанов

Есть два основных способа хранения целых баклажанов – при комнатной температуре или в холодильнике.

При комнатной температуре

Баклажаны, как летние овощи, естественно привыкли к высоким температурам еще до сбора урожая. Дольше они сохраняются при температуре около 10–13°C – это примерно такая же температура, как в винном холодильнике или погребе. Если у вас есть возможность хранить баклажаны в такой среде, воспользуйтесь этим советом. Однако если у вас нет специального помещения, прохладное и сухое место, например, кухонная стойка, также подойдет. При комнатной температуре баклажаны хранятся около двух дней. Следует также избегать хранения их вблизи фруктов или овощей, выделяющих этилен (яблоки, бананы), ведь этот газ ускоряет их разложение.

В холодильнике

Некоторые говорят, что холодильник – не лучшее место для баклажанов, но иногда охлаждение – единственный вариант. Если вы не планируете использование баклажанов в течение нескольких дней, холодильник может отсрочить их порчу на неделю или около того. Большинство холодильников настроено на температуру около 3°C, а это ниже оптимального для баклажанов, поэтому их качество может немного ухудшаться. Однако если удобство преобладает над идеальным качеством, этот метод может стать вашим спасением. Чтобы сохранить баклажаны в холодильнике, заверните их в бумажное полотенце и поместите в специальный контейнер. Важно хранить их отдельно от других продуктов, особенно тех, которые производят этилен во избежание преждевременной порчи.

Хранение нарезанных баклажанов

Нарезанные баклажаны – это как солнечный свет вампиру: они очень быстро портятся. По возможности, старайтесь резать баклажаны непосредственно перед приготовлением блюд. Если вам нужно их хранить, переложите кусочки в герметичный пищевой контейнер или пакет и используйте в течение трех-четырех дней. В течение этого времени может появиться легкое подрумянивание из-за контакта с воздухом, но это не влияет на их безопасность. Для предотвращения такого эффекта можно немного выжать лимонный сок на баклажаны.

Замораживание баклажанов

Если вы хотите сохранить баклажаны на длительный период, замораживание – отличный вариант. Вы можете заморозить как сырые, так и вареные баклажаны и оставаться свежими в течение нескольких месяцев.

Тщательно вымойте баклажаны, очистите от кожуры и нарежьте желаемый размер.

Бланшируйте кусочки, поместив их в кипящую воду примерно на 4 мин, после чего быстро охладите в ледяной бане.

Обсушите баклажаны бумажным полотенцем и выложите на застеленный противень для предварительной заморозки (на несколько часов).

Затем переместите кусочки в герметичный контейнер или пакет для замораживания. Так баклажаны могут храниться в морозильной камере до года.

Замороженные баклажаны отлично подходят для соусов, салатов, жареных блюд и даже классического рататую.

Не забывайте об этих простых советах и ваши баклажаны всегда будут свежими, нежными и ароматными, независимо от того, будете ли вы готовить классический рататуй, или экспериментировать с новыми рецептами.

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