Як правильно зберігати баклажани

Баклажани – це делікатний продукт, який потребує уважного зберігання для збереження свого смаку та текстури. Вибір стиглих баклажанів, правильне зберігання за оптимальної температури, а також своєчасне використання нарізаних плодів або заморожування – ось ключ до насолоди їх неповторним смаком у ваших улюблених стравах.

Видання Real Simple поділилося секретами зберігання баклажанів, щоб цей універсальний овоч не став м’яким та слизуватим за короткий час. Правильна технологія зберігання може подовжити свіжість баклажанів до тижня, дозволити вам насолоджуватися їхньою ніжною текстурою та ароматом навіть після покупки.

Навіщо баклажанам особлива увага

Баклажани – це не лише улюблений інгредієнт в італійській та китайській кухнях, а й надзвичайно універсальний продукт, який здатен перетворити будь-яку страву на витвір мистецтва. Проте їхня популярність зменшується через те, що вони досить "вибагливі". Легко псуються, можуть мати гіркуватий смак і розмокнути. Проте не поспішайте відмовлятися від баклажанів – правильний вибір стиглих плодів і зберігання можуть все змінити. Є причина, чому деякі країни щороку споживають тонни баклажанів – за належного догляду вони виходять ніжними, ароматними та неймовірно смачними.

Як обирати баклажани

Баклажани належать до літніх овочів (а технічно – фруктів, адже вони містять насіння). Сезон баклажанів триває з липня по жовтень, хоча їх можна знайти цілий рік. Найкращий вибір – важкі, тверді баклажани з матовою, непошкодженою шкіркою. Стиглий баклажан повинен бути важким і мати тверду структуру без проколів; за легкого натискання може залишитися вм'ятина, але він не має бути надто м’яким. Уникайте недозрілих або перезрілих плодів – для найкращого смаку та текстури завжди обирайте стиглі баклажани.

Методи зберігання баклажанів

Існують два основних способи зберігання цілих баклажанів – за кімнатної температури чи у холодильнику.

За кімнатної температури

Баклажани, як літні овочі, природно звикли до високих температур ще до збору врожаю. Найдовше вони зберігаються за температури близько 10–13°C – це приблизно така ж температура, як у винному холодильнику чи льосі. Якщо у вас є можливість зберігати баклажани у такому середовищі, скористайтеся цією порадою. Проте, якщо у вас немає спеціального приміщення, прохолодне та сухе місце, наприклад, кухонна стійка, також підійде. За кімнатної температури баклажани зберігаються близько двох днів. Варто також уникати зберігання їх поблизу фруктів або овочів, які виділяють етилен (яблука, банани), адже цей газ прискорює їхнє розкладання.

У холодильнику

Дехто каже, що холодильник – не найкраще місце для баклажанів, але іноді охолодження – єдиний варіант. Якщо ви не плануєте використання баклажанів протягом кількох днів, холодильник може відстрочити їхнє псування на тиждень чи близько того. Більшість холодильників налаштовано на температуру близько 3°C, а це нижче за оптимальну для баклажанів, тому їхня якість може трохи погіршуватися. Проте, якщо зручність переважає над ідеальною якістю, цей метод може стати вашим порятунком. Щоб зберегти баклажани у холодильнику, загорніть їх у паперовий рушник і помістіть у спеціальний контейнер. Важливо зберігати їх окремо від інших продуктів, особливо тих, які виробляють етилен, щоб уникнути передчасного псування.

Зберігання нарізаних баклажанів

Нарізані баклажани – це як сонячне світло для вампіра: вони дуже швидко псуються. Якщо можливо, намагайтеся різати баклажани безпосередньо перед приготуванням страв. Якщо ж вам потрібно їх зберігати, перекладіть шматочки у герметичний харчовий контейнер або пакет і використовуйте протягом трьох-чотирьох днів. Протягом цього часу може з’явитися легке підрум’янення через контакт з повітрям, але це не впливає на їхню безпечність. Для запобігання такому ефекту можна трохи вичавити лимонного соку на баклажани.

Заморожування баклажанів

Якщо ви бажаєте зберегти баклажани на тривалий період, заморожування – чудовий варіант. Ви можете заморозити як сирі, так і варені баклажани та вони залишатимуться свіжими протягом кількох місяців.

Ретельно вимийте баклажани, очистіть від шкірки та наріжте бажаного розміру.

Бланшуйте шматочки, помістивши їх у киплячу воду приблизно на 4 хв, після чого швидко охолодіть у крижаний бані.

Обсушіть баклажани паперовим рушником і викладіть на застелене деко для попереднього заморожування (на декілька годин).

Після цього перемістіть шматочки у герметичний контейнер або пакет для заморожування. Так баклажани можуть зберігатися у морозильній камері до року.

Заморожені баклажани чудово підходять для соусів, салатів, смажених страв та навіть класичного рататую.

Не забувайте про ці прості поради та ваші баклажани завжди будуть свіжими, ніжними та ароматними, незалежно від того, чи готуватимете ви класичний рататуй, чи експериментуватимете з новими рецептами.

Ми також писали про те, як правильно зберігати картоплю, щоб вона залишалася свіжою.

Читайте також: