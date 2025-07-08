Как правильно хранить лимоны: проверенные лайфхаки / © Associated Press

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Они добавляют аромат к блюдам, освежают напитки, очищают поверхности, а еще их всегда хочется иметь под рукой. Но знали ли вы, что неправильное хранение лимонов может привести к потере аромата, сока и даже появлению плесени, об этом рассказало издание Real Simple. Вот все, что стоит знать о хранении лимонов — эти советы помогут сохранить их яркими, сочными и свежими как можно дольше.

Хранение целых лимонов

Если вы только что принесли домой свежие лимоны, выберите оптимальный способ их хранения в зависимости от степени спелости и планов на использование:

На кухонном столе (до 7 дней)

Спелые лимоны можно оставить при комнатной температуре, если вы планируете использовать их в течение нескольких дней. Храните их в тени, подальше от источников тепла и фруктов, которые выделяют этилен (например, бананов и яблок), которые ускоряют порчу.

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В холодильнике (до 4-6 недель)

Чтобы лимоны сохранили сочность дольше, положите их в герметичный контейнер или пластиковый пакет с застежкой (zip-lock) и поместите в ящик для овощей. Это поможет избежать потери влаги и контакта с другими продуктами. В таком виде лимоны сохранят свежесть более месяца.

Совет: не мойте лимоны перед хранением — лишняя влага может ускорить образование плесени. Лучше мыть их непосредственно перед использованием.

Что делать с половинками и дольками лимона

Не спешите выбрасывать остатки лимона после чая или ужина. Чтобы сохранить их свежими:

Оберните срезанные части пищевой пленкой или специальным силиконовым колпачком.

Положите в небольшой контейнер с крышкой.

Храните в холодильнике — так дольки или половинки останутся свежими еще 2-3 дня.

Хранение лимонного сока в холодильнике

Если вы выжали сок и хотите сохранить его на потом:

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Перелейте в стеклянную баночку или бутылку с крышкой.

Храните в холодильнике до 5 дней для использования в напитках, салатах или соусах.

Если сок сохранился дольше, используйте его в кулинарии (например, выпечке) — до 2 недель.

Замораживание лимонного сока

Чтобы сохранить сок на дольше, заморозьте его в форме для льда. После замерзания переложите кубики в герметичный пакет — их удобно добавлять в чай, лимонад или коктейли.

Сохранение лимонной цедры

Никогда не выбрасывайте лимон, пока не снимете с него цедру — это настоящий источник аромата.

Натертую цедру храните в герметичном контейнере.

В холодильнике она продержится до 6 дней.

В морозильнике — до 3 месяцев.

Можно добавлять прямо из морозилки в тесто, соусы или маринады.

Замораживание целых лимонов

Это отличный способ сохранить лимоны, которые вы не успели использовать.

Как заморозить:

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Помойте и тщательно высушите лимоны. Положите в герметичный пакет, максимально выжав воздух. Замораживайте до 4 месяцев.

Альтернатива: замораживание долек

Нарежьте лимон на дольки, выложите на противень с пергаментом.

Заморозьте отдельно, затем переложите в пакет.

Замороженный лимон меняет текстуру (становится мягче), но сок и цедра остаются пригодными для использования.

Советы

Избегайте хранения лимонов рядом с яблоками, грушами или бананами. Они выделяют этилен, который ускоряет порчу.

Используйте стеклянную посуду для хранения сока и цедры. Это уменьшает окисление и сохраняет аромат.

Сделайте запас лимонной цедры или сока во время сезона скидок на лимоны. Замороженные лимоны спасут в холодное время, когда цены подскакивают.

Лимоны — это больше, чем просто ингредиент к чаю. Они добавляют яркости блюдам, очищают воздух в доме и поддерживают здоровье. Но чтобы наслаждаться всеми их преимуществами, нужно знать, как правильно их хранить.