Як правильно зберігати лимони: перевірені лайфгаки / © Associated Press

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Вони додають аромату до страв, освіжають напої, очищають поверхні, а ще їх завжди хочеться мати під рукою. Але чи знали ви, що неправильне зберігання лимонів може призвести до втрати аромату, соку та навіть появи плісняви, про це розповіло видання Real Simple. Ось усе, що варто знати про зберігання лимонів — ці поради допоможуть зберегти їх яскравими, соковитими та свіжими якомога довше.

Зберігання цілих лимонів

Якщо ви щойно принесли додому свіжі лимони, оберіть оптимальний спосіб їхнього зберігання залежно від ступеня стиглості та планів на використання:

На кухонному столі (до 7 днів)

Стиглі лимони можна залишити за кімнатної температури, якщо ви плануєте використати їх протягом кількох днів. Зберігайте їх у затінку, якомога далі від джерел тепла та фруктів, які виділяють етилен (наприклад, бананів і яблук), які пришвидшують псування.

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У холодильнику (до 4–6 тижнів)

Щоб лимони зберегли соковитість довше, покладіть їх у герметичний контейнер або пластиковий пакет із застібкою (zip-lock) і помістіть у ящик для овочів. Це допоможе уникнути втрати вологи та контакту з іншими продуктами. У такому вигляді лимони збережуть свіжість понад місяць.

Порада: не мийте лимони перед зберіганням — зайва волога може пришвидшити утворення плісняви. Краще мити їх безпосередньо перед використанням.

Що робити з половинками та часточками лимона

Не поспішайте викидати залишки лимона після чаю чи вечері. Щоб зберегти їх свіжими:

Обгорніть зрізані частини харчовою плівкою чи спеціальним силіконовим ковпачком.

Покладіть у невеликий контейнер з кришкою.

Зберігайте у холодильнику — так часточки чи половинки залишаться свіжими ще 2–3 дні.

Зберігання лимонного соку

Якщо ви вичавили сік і хочете зберегти його на потім:

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Перелийте у скляну баночку чи пляшку з кришкою.

Зберігайте у холодильнику до 5 днів для використання у напоях, салатах або соусах.

Якщо сік зберігся довше, використовуйте його в кулінарії (наприклад, випічці) — до 2 тижнів.

Заморожування лимонного соку

Щоб зберегти сік на довше, заморозьте його у формі для льоду. Після замерзання перекладіть кубики у герметичний пакет — їх зручно додавати до чаю, лимонаду чи коктейлів.

Збереження лимонної цедри

Ніколи не викидайте лимон, поки не знімете з нього цедру — це справжнє джерело аромату.

Натерту цедру зберігайте у герметичному контейнері.

У холодильнику вона протримається до 6 днів.

У морозильнику — до 3 місяців.

Можна додавати прямо з морозилки до тіста, соусів або маринадів.

Заморожування цілих лимонів

Це чудовий спосіб зберегти лимони, які ви не встигли використати.

Як заморозити:

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Помийте та ретельно висушіть лимони. Покладіть у герметичний пакет, максимально вичавивши повітря. Заморожуйте до 4 місяців.

Альтернатива: заморожування часточок

Наріжте лимон на часточки, викладіть на деко з пергаментом.

Заморозьте окремо, потім перекладіть у пакет.

Заморожений лимон змінює текстуру (стає м’якшим), але сік і цедра залишаються придатними для використання.

Поради

Уникайте зберігання лимонів поруч з яблуками, грушами чи бананами. Вони виділяють етилен, який пришвидшує псування.

Використовуйте скляний посуд для зберігання соку та цедри. Це зменшує окислення та зберігає аромат.

Зробіть запас лимонної цедри чи соку під час сезону знижок на лимони. Заморожені лимони врятують у холодну пору, коли ціни підскакують.

Лимони — це більше, ніж просто інгредієнт до чаю. Вони додають яскравості стравам, очищають повітря в оселі та підтримують здоров’я. Але щоб насолоджуватись усіма їхніми перевагами, потрібно знати, як правильно їх зберігати.