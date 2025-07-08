"Укрзализныця" сообщила о масштабных задержках международных рейсов

Поезд / © t.me/UkrzalInfo

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Из-за мощной ночной непогоды на территории Венгрии и Словакии, которая частично парализовала движение поездов в регионе, несколько международных рейсов «Укрзализныци» подверглись существенным задержкам. Украинские пассажиры, которые имели пересадки на пути в Украину, прибыли в пункт назначения с опозданием.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци» в Telegram.

«Хорошая новость в том, что мы никого не оставили наедине с непогодой и дождались украинских пассажиров в Чопе. Плохая — в том, что есть серьезные задержки, а с ними и вынужденные изменения в ваших планах, из-за чего нам действительно жаль», — говорится в сообщении компании.

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Задерживаются следующие рейсы

№749/750 Вена — Киев (+8 ч. 20 мин.)

№27/28 Чоп — Киев (+7 ч. 25 мин.)

№749/750 Киев — Вена (+4 ч. 25 мин.)

№81/82 Чоп — Киев (+2 ч. 06 мин.)

№9/10 Будапешт — Киев (+1 ч. 14 мин.)

№95/96 Рахов — Киев (+41 мин.)

В компании уверяют, что диспетчеры, машинисты и локомотивные бригады делают все возможное для минимизации задержек. Пассажиры, пострадавшие от опозданий, могут обращаться в контакт-центр, где уже действуют меры компенсационного характера.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Закарпатской области временно прекратил работу пункт пропуска «Дзвинково — Лонья» на границе с Венгрией.