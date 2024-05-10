Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как приготовить вкусное печенье с какао

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
222 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
143
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Как приготовить вкусное печенье с какао

Печенье с какао и маком / Фото: Credits

Сладкое и вкусное печенье к чаю – это как теплые и приятные воспоминания с детства. Если в магазин бежать лень или нет возможности, предлагаем вам сделать простой и быстрый рецепт вкусного печенья, от которого вся семья будет в восторге и будет просить "Еще!"

Ингредиенты

Тесто листово-дрожжевое
0,5 кг
Масло
50 г
Какао
2 ст. л
Сахар
2 ст. л
Яйцо
1 шт
  1. Масло растопить, смешать с какао и сахаром;
  2. Тесто раскатать, нанести смесь из какао, сложить как на видео;
  3. Сверху смазать яйцом, выпекать при 180 градусах 20-25 мин.

Советы:

  • Начинку можно делать разной, главное, чтобы не была жидкая, потому что может течь и будет неудобно скручивать;
  • Начинка нужна, ведь если выпекать только с сахаром и яйцом, тесто засохнет;
  • Если ваша какао начинка застыла, не нужно добавлять больше масла, так все потечет, лучше просто ее подогрейте и дальше наносите;
  • Начинка может быть маковая или сырная, главное, чтобы была просушенная.
@tegzamaria Тесто слоеное-дрожжевое — 0,5кг Масло — 50г Какао — 2 ст л Сахар — 2 ст л Яйцо — 1 шт Масло растопить, смешать с какао и сахаром. Тесто раскатать, нанести смесь из какао, складывать как на видео. Сверху смазать яйцом , выпекать при 180 градусах 20-25мин .

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация