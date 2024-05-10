Как приготовить вкусное печенье с какао

Сладкое и вкусное печенье к чаю – это как теплые и приятные воспоминания с детства. Если в магазин бежать лень или нет возможности, предлагаем вам сделать простой и быстрый рецепт вкусного печенья, от которого вся семья будет в восторге и будет просить "Еще!"
Ингредиенты
- Тесто листово-дрожжевое
- 0,5 кг
- Масло
- 50 г
- Какао
- 2 ст. л
- Сахар
- 2 ст. л
- Яйцо
- 1 шт
- Масло растопить, смешать с какао и сахаром;
- Тесто раскатать, нанести смесь из какао, сложить как на видео;
- Сверху смазать яйцом, выпекать при 180 градусах 20-25 мин.
Советы:
- Начинку можно делать разной, главное, чтобы не была жидкая, потому что может течь и будет неудобно скручивать;
- Начинка нужна, ведь если выпекать только с сахаром и яйцом, тесто засохнет;
- Если ваша какао начинка застыла, не нужно добавлять больше масла, так все потечет, лучше просто ее подогрейте и дальше наносите;
- Начинка может быть маковая или сырная, главное, чтобы была просушенная.
@tegzamaria Тесто слоеное-дрожжевое — 0,5кг Масло — 50г Какао — 2 ст л Сахар — 2 ст л Яйцо — 1 шт Масло растопить, смешать с какао и сахаром. Тесто раскатать, нанести смесь из какао, складывать как на видео. Сверху смазать яйцом , выпекать при 180 градусах 20-25мин .
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