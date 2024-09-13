Как сделать мармеладный букет

Попробуйте сделать букет два в одном, ведь он не только эстетично выглядит, он еще и очень вкусный.
Автор страницы pumpki_love показала, как сделать сладкий букет в подарок.
Что понадобится:
- Деревянные шпажки;
- Мармелад в форме ленты (два цвета: розовый и зеленый);
- Упаковочная бумага;
- Лента.
Что делать:
- Зеленый мармелад сложите гармошкой и проткните деревянной шпажкой, чтобы он держал форму;
- Розовый мармелад скрутите, одновременно подкручивая одну из сторон. У вас должен получиться бутон цветка;
- Бутоны тоже проткните шпажками;
- Возьмите бумагу, упакуйте шпажки с цветками и перевяжите лентой.
Если вам нужно сделать незабываемый и интересный подарок, то этот сладкий букет точно подойдет.
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