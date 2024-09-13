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Как сделать мармеладный букет

Как сделать мармеладный букет

Мармелад / Фото: Credits

Попробуйте сделать букет два в одном, ведь он не только эстетично выглядит, он еще и очень вкусный.

Автор страницы pumpki_love показала, как сделать сладкий букет в подарок.

Что понадобится:

  • Деревянные шпажки;
  • Мармелад в форме ленты (два цвета: розовый и зеленый);
  • Упаковочная бумага;
  • Лента.

Что делать:

  • Зеленый мармелад сложите гармошкой и проткните деревянной шпажкой, чтобы он держал форму;
  • Розовый мармелад скрутите, одновременно подкручивая одну из сторон. У вас должен получиться бутон цветка;
  • Бутоны тоже проткните шпажками;
  • Возьмите бумагу, упакуйте шпажки с цветками и перевяжите лентой.

Если вам нужно сделать незабываемый и интересный подарок, то этот сладкий букет точно подойдет.

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