Як зробити мармеладний букет

Спробуйте зробити букет два в одному, адже він не лише має естетичний вигляд, він ще й дуже смачний.
Авторка сторінки pumpki_love показала, як зробити солодкий букет на подарунок.
Що знадобиться:
- Деревʼяні шпажки;
- Мармелад у формі стрічки (два кольори: рожевий та зелений);
- Пакувальний папір;
- Стрічка.
Що робити:
- Зелений мармелад складіть гармошкою та проткніть деревʼяною шпажкою, щоб він тримав форму;
- Рожевий мармелад скрутіть, одночасно підкручуючи одну зі сторін. У вас має вийти бутон квітки;
- Бутони теж наштрикніть на шпажки;
- Візьміть папір, запакуйте шпажки з квіточками та перевʼяжіть стрічкою.
Якщо вам швидко треба зробити незабутній та цікавий подарунок, цей солодкий букет точно підійде.
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