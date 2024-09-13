Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як зробити мармеладний букет

Як зробити мармеладний букет

Мармелад / Фото: Credits

Спробуйте зробити букет два в одному, адже він не лише має естетичний вигляд, він ще й дуже смачний.

Авторка сторінки pumpki_love показала, як зробити солодкий букет на подарунок.

Що знадобиться:

  • Деревʼяні шпажки;
  • Мармелад у формі стрічки (два кольори: рожевий та зелений);
  • Пакувальний папір;
  • Стрічка.

Що робити:

  • Зелений мармелад складіть гармошкою та проткніть деревʼяною шпажкою, щоб він тримав форму;
  • Рожевий мармелад скрутіть, одночасно підкручуючи одну зі сторін. У вас має вийти бутон квітки;
  • Бутони теж наштрикніть на шпажки;
  • Візьміть папір, запакуйте шпажки з квіточками та перевʼяжіть стрічкою.

Якщо вам швидко треба зробити незабутній та цікавий подарунок, цей солодкий букет точно підійде.

Читайте також:

Як вибрати смачний і якісний мармелад - Ціна питання

Як вибрати смачний і якісний мармелад - Ціна питання

Повʼязані теми:

Наступна публікація