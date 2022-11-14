Как удалить желтые пятна с подушки: простой лайфхак

Белое постельное белье дает ощущение роскоши, но в то же время оно требует больше ухода и больше внимания.

Каждый из нас сталкивался с тем, что со временем на подушках появляются желтые пятна, которые иногда могут даже просвечивать сквозим белые наволочки, напрочь уничтожая ощущение чистоты и роскоши вашего постельного комплекта.

Издание Еxpress.co.uk публикует советы фанатов чистоты, которые делятся ими на странице эксперта по уборке миссис Хинч.

Почему на подушках появляются желтые пятна

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Есть несколько причин, по которым подушки желтеют, наиболее распространенной из них является пот. Люди потеют во сне. Чем больше вы потеете, тем больше влаги просачивается через наволочку на подушку, вызывая появление пятен.

Помимо пота виновником могут быть волосы, особенно если они жирные, или вы привыкли ложиться спать с мокрыми или влажными волосами.

Некоторые виды макияжа и средств по уходу за кожей также могут быть причиной появления желтых пятен.

Подушки необходимо регулярно чистить, чтобы избежать накопления этих пятен.

Как часто нужно стирать подушки

Первое, что нужно знать, - это то, что чем дольше остаются желтые пятна, тем сложнее от них будет избавиться. Это значит, что борьбу с жатыми пятнами нужно начинать, как только вы их обнаружите.

Технически стирать подушки нужно как минимум два раза в год, независимо от наличия пятен. Тогда ваши подушки будут гарантированно чистыми.

Как удалить пятна с подушки

Однако возможность стирать подушки дважды в год есть не всегда. И тогда мы сталкиваемся с проблемой застарелых желтых пятен, которые не так-то просто вывести.

На этот случай у фанатов чистоты есть интересный и простой рецепт - используйте таблетку для посудомоечной машины в стиральной машине. В этом случаи убрать все пятна, даже довольно старые, за один цикл стирки полностью реально.

Еще один совет - использование при стирке кристаллов соды.

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