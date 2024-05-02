Не делайте так: три главные ошибки при посадке томатов

Май - лучшее время начать сажать помидоры, но есть три распространенные ошибки, которых садоводам следует избегать сейчас, чтобы урожай получился хорошим.

Помидоры легко выращивать, но есть несколько моментов, которые очень важно учитывать. Опытный садовод Монти Дон рассказал читателям Еxpress.co.uk, как правильно сажать помидоры.

Не сажайте помидоры в открытый грунт в начале мая

Три главные ошибки при посадке томатов / Фото: Credits

Вначале мая помидоры следует сажать только в теплице, следует избегать посадки на открытом воздухе до конца мая. Пришло время сажать помидоры в теплицу, а вот уличные помидоры подождите до конца месяца.

Это потому, что помидоры не любят слишком сильных колебаний температуры, а майские ночи могут быть прохладными, особенно если дни теплые. Помидоры следует сажать в открытый грунт только после того, как пройдут последние заморозки, поскольку для правильного роста им нужна теплая почва при температуре от 13 до 16°C.

Слишком ранняя посадка томатов в мае, когда почва слишком холодная, может замедлить рост томатов, помешать опылению, что приведет к ухудшению качества плодов и даже увеличить риск грибковых заболеваний растений из-за сырой погоды.

Когда же помидоры высаживают на открытом воздухе в конце мая, вероятность того, что они пострадают от заморозков, невелика, поскольку погода становится намного солнечнее и теплее.

Не сажайте помидоры на поверхности почвы

Три главные ошибки при посадке томатов / Фото: Credits

Любой, кто начинает сажать помидоры в теплице, должен позаботиться о том, чтобы добавить много почвы с большим количеством компоста, а при посадке в горшок глубина посадки помидоров должна быть не менее 30 сантиметров, чтобы помочь корням расти.

Сажайте их глубоко, закапывая до нижнего листа, так как на закопанной части стебля появятся дополнительные корни.

Не забывайте пасынковать

Три главные ошибки при посадке томатов / Фото: Credits

Еще одна серьезная ошибка, которую могут совершить садоводы, — это не обрезать боковые побеги томатов по мере их роста, из-за чего растение тратит больше энергии на листву, а не на производство плодов.

По мере роста молодые растения образуют побеги между листьями и стеблем, которые называются боковыми побегами. Они растут с большей энергией, и, хотя они и дают кисти плодов, они забирают энергию у растения и снижают общий урожай, а также делают растение беспорядочным. Поэтому их следует удалять по мере их появления.

Все, что нужно сделать садовникам, — это отщепить пальцами боковые побеги, когда они их заметят, но Монти предупредил, что еще одна ошибка, которую садовники могут совершить, — это попытаться сделать обрезку вечером, потому что это следует делать рано утром. Утром, когда растение набухло, можно просто отломать его пальцем. Однако к вечеру томаты станут мягкими и отламывание может порвать растение, поэтому их следует срезать ножом.

Если избегать этих трех простых ошибок при посадке, урожай томатов вырастет прекрасным и позволит насладиться крупными и обильными плодами.

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