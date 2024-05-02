Не робіть так: три головні помилки під час садіння томатів

Травень – найкращий час почати садити помідори, але є три поширені помилки, яких садівникам варто уникати зараз, щоб урожай вийшов добрим.

Помідори легко вирощувати, але є кілька моментів, які дуже важливо брати до уваги. Досвідчений садівник Монті Дон розповів читачам Еxpress.co.uk як правильно садити помідори.

Не садіть помідори у відкритий ґрунт на початку травня

Три головні помилки під час садіння томатів / Фото: Credits

На початку травня помідори треба садити лише в теплиці, варто уникати садіння на відкритому повітрі до кінця місяця. Тож настав час садити їх у теплиці, а ось вуличні томати зачекають до кінця травня.

Це тому, що помідори не люблять надто сильних коливань температури, а травневі ночі можуть бути прохолодними, особливо якщо теплі дні. Овочі треба садити у відкритий ґрунт лише після того, як минуть останні заморозки, оскільки для правильного зростання їм потрібен теплий ґрунт за температури від 13 до 16°C.

Занадто раннє садіння томатів у травні, коли ґрунт дуже холодний, може сповільнити їхнє зростання, завадити запиленню, що призведе до погіршення якості плодів, і навіть збільшити ризик грибкових захворювань рослин через сиру погоду.

Коли ж помідори висаджують на відкритому повітрі наприкінці травня, ймовірність того, що вони постраждають від заморозків, невелика, оскільки погода стає набагато сонячнішою і теплішою.

Не садіть помідори на поверхні ґрунту

Три головні помилки під час садіння томатів / Фото: Credits

Кожен, хто починає садити помідори в теплиці, повинен подбати про те, щоб додати багато ґрунту з великою кількістю компосту, а в разі використання горщика глибина садіння помідорів у ньому має бути не менше 30 сантиметрів, щоб допомогти корінню рости.

Садіть їх глибоко, закопуючи до нижнього листка, адже на закопаній частині стебла з'явиться додаткове коріння.

Не забувайте пасинкувати

Три головні помилки під час садіння томатів / Фото: Credits

Ще одна серйозна помилка, якої можуть припуститися садівники, – це не обрізати бічні пагони томатів у міру їхнього зростання, через що рослина витрачає більше енергії на листя, а не на вирощування плодів.

Під час зростання молоді рослини утворюють пагони між листям і стеблом, які називаються бічними. Вони ростуть з більшою енергією, і хоча й утворюють грона плодів, проте забирають від рослини енергію та роблять її бещладною, а також знижують загальний урожай. Тому їх треба видаляти в міру їхньої появи.

Все, що потрібно зробити садівникам, – це відщипнути пальцями бічні пагони, коли вони їх помітять, проте експерт попередив, що ще одна помилка, яку садівники можуть зробити, – це спробувати зробити обрізання панонів ввечері, бо його треба робити рано-вранці. Зранку, коли рослина набрякла, можна просто відламати їх пальцями. Однак надвечір томати стануть м'якими і відламування може порвати рослину, тому пагони варто зрізати ножем.

Якщо уникати цих трьох простих помилок під час садіння, урожай томатів виросте чудовим і дозволить насолодитися великими плодами.

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