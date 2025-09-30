ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
61
Время на прочтение
2 мин

Опасные игрушки для собак: рассказывает кинолог

Игрушки для собак — это не просто игрушки, а важная часть их развития, физической активности и даже психологического комфорта.

Станислава Бондаренко
Опасные игрушки для собак

Опасные игрушки для собак / © Associated Press

Однако, как отмечает кинолог из школы DOGSCHOOL, некоторые аксессуары для четвероногих могут быть опасными. Иногда даже обычный мячик становится реальной угрозой для жизни.

Кажется, что мячик — универсальная вещь, ведь собака бегает, ловит, грызет, получает удовольствие. Но здесь есть подводные камни. Если мяч маловат для челюстей вашего пса, он легко может попасть в горло и перекрыть дыхательные пути. Это особенно опасно во время игры «апорт», когда собака захватывает игрушку на скорости.

Подобная ситуация возможна и с дешевыми резиновыми игрушками. Если они недостаточно прочные, частицы могут отломиться и собака рискует их проглотить, а это часто приводит к кишечной непроходимости и требует немедленной операции.

Как правильно выбирать игрушки

Кинологи советуют придерживаться нескольких простых, но очень важных правил:

  • Выбирайте по размеру. Игрушка должна быть настолько большой, чтобы собака не могла проглотить ее целиком. Для крупных пород — большие мячи и кости, для мелких — мини-версии.

  • Следите за качеством. Дешевый пластик или резина быстро трескаются. Выбирайте игрушки из прочной натуральной резины, термопластичных материалов или нейлона.

  • Меньше, но качественнее. Лучше иметь несколько проверенных игрушек высокого качества, чем целую кучу потенциально опасных безделушек.

  • Регулярно проверяйте состояние. Если игрушка повреждена, ее стоит заменить. Даже любимые предметы не должны становиться риском.

Чем заменить опасные игрушки

Идеальный вариант — специальные тренировочные мячи из прочной резины, канаты для перетягивания, интерактивные игрушки-головоломки для поиска вкусностей. Они не только безопасны, но и развивают интеллект собаки, дарят дополнительную стимуляцию и энергичные игры.

«Меньше, но качественнее» — вот главный принцип при выборе игрушек. Ведь здоровье и безопасность вашего питомца всегда важнее экономии.

