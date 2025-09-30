Опасные игрушки для собак: рассказывает кинолог

Опасные игрушки для собак / © Associated Press

Однако, как отмечает кинолог из школы DOGSCHOOL, некоторые аксессуары для четвероногих могут быть опасными. Иногда даже обычный мячик становится реальной угрозой для жизни.

Кажется, что мячик — универсальная вещь, ведь собака бегает, ловит, грызет, получает удовольствие. Но здесь есть подводные камни. Если мяч маловат для челюстей вашего пса, он легко может попасть в горло и перекрыть дыхательные пути. Это особенно опасно во время игры «апорт», когда собака захватывает игрушку на скорости.

Подобная ситуация возможна и с дешевыми резиновыми игрушками. Если они недостаточно прочные, частицы могут отломиться и собака рискует их проглотить, а это часто приводит к кишечной непроходимости и требует немедленной операции.

Как правильно выбирать игрушки

Кинологи советуют придерживаться нескольких простых, но очень важных правил:

Выбирайте по размеру . Игрушка должна быть настолько большой, чтобы собака не могла проглотить ее целиком. Для крупных пород — большие мячи и кости, для мелких — мини-версии.

Следите за качеством. Дешевый пластик или резина быстро трескаются. Выбирайте игрушки из прочной натуральной резины, термопластичных материалов или нейлона.

Меньше, но качественнее. Лучше иметь несколько проверенных игрушек высокого качества, чем целую кучу потенциально опасных безделушек .

Регулярно проверяйте состояние. Если игрушка повреждена, ее стоит заменить. Даже любимые предметы не должны становиться риском.

Чем заменить опасные игрушки

Идеальный вариант — специальные тренировочные мячи из прочной резины, канаты для перетягивания, интерактивные игрушки-головоломки для поиска вкусностей. Они не только безопасны, но и развивают интеллект собаки, дарят дополнительную стимуляцию и энергичные игры.

«Меньше, но качественнее» — вот главный принцип при выборе игрушек. Ведь здоровье и безопасность вашего питомца всегда важнее экономии.