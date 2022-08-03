Урожай кабачков: когда собирать и как хранить

В августе кабачки уже готовы к сбору. Как не пропустить момент, когда пора их собирать, сделать это так, чтобы не повредить растение или, наоборот, приостановить производство кабачков, когда ваши близкие и друзья уже отказываются их есть и принимать в подарок.

Пропустить время сбора урожая кабачков трудно. Посмотрите по сторонам, вы обязательно увидите людей с кабачками в пакетах, сумках и в руках - это дачники, которые несут пристраивать свой урожай друзьям и знакомым.

Кабачок и его разновидность - цуккини - плодовитый, быстрорастущий овощ, который практически за одну ночь может вырасти в монстра длиной в 40 см. Не всегда легко понять, когда кабачки готовы к сбору, поэтому стоит прислушаться к советам опытных садоводов из Gardening know how.

Сколько кабачков нужно посадить, чтобы не получить слишком большой урожай

Растения производят как мужские, так и женские цветы, что делает его идеальным для выращивания на небольших участках, так как растению не нужен другой цветок для завязывания плодов. Одно здоровое растение даст более чем достаточно плодов для небольшой семьи.

Несколько растений обеспечат кабачками и вас, и ваших друзей. Если же вы посадите много кабачков, то стоит задуматься о том, чтобы запастись адресами всех ваших френдов в соцсетях для рассылки урожая. И поспешите, возможно, кто-то уже договорился с вашими знакомыми о том, что отдаст им часть своих кабачков раньше вас.

Какие кабачки нужно собирать

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При сборе кабачков стоит отдавать предпочтение мелким, нежным плодам, сладким и мягким. Плод-переросток имеет тенденцию становиться волокнистым внутри и жестким снаружи. Вот почему так важен своевременный сбор кабачков.

Кабачок растет на густом, неплетистом растении с большими темно-зелеными листьями с серебристо-серыми прожилками. Эти большие листья дают тень плодам, но также имеют тенденцию играть с ними в прятки. Следовательно, в одну минуту у вас есть крошечные кабачки, а в следующую — гигантские.

Когда кабачки готовы к сбору

В идеале сбор кабачков можно начинать, когда у вас есть плоды длиной 15-20 см. У некоторых сортов есть плоды длиной до 30 см, которые все еще съедобны. Тем не менее, если вы оставите кабачок несорванным слишком долго, семена и кожура затвердеют, что сделает его неприятным на вкус.

Если вы собираете кабачки часто, производство их ускоряется, что может быть хорошо, а может и не быть. Если вы обнаружите, что вы и ваши близкие утопаете в большем количестве кабачков, оставьте несколько плодов на растении, чтобы замедлить завязывание и дозревание плодов. Плоды также должны быть темно-зелеными (желтыми или белыми в зависимости от сорта) и твердыми. Если овощ кажется мягким, он, вероятно, гниет и его следует выбросить.

Как собирать кабачки

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При сборе цуккини не отрывайте плоды от растения, этим вы можете ему навредить. Срежьте плод с растения у стебля. Плоды кабачков с широкими листьями трудно заметить, поэтому гиганты часто прячутся там, где вы никогда раньше не замечали плодов. Тщательно проверяйте под листьями. Будьте осторожны во время сбора, чтобы не повредить хрупкие листья и стебли.

Как хранить кабачки

Лучше всего сохраняются кабачки в перфорированном или открытом полиэтиленовом пакете. Не мойте кабачки перед тем, как поместить их в пакет, мыть их нужно непосредственно перед употреблением.

Как заморозить кабачки

Есть несколько способов заморозить кабачки на зиму. Неочищенные кабачки можно нашинковать, откинуть на дуршлаг, слегка отжать, чтобы удалить лишнюю влагу, и поместить в запечатанные пакеты для заморозки. Если упаковать пакеты в плоском виде, в морозилку влезет довольно много кабачков.

Если же вы планируете в дальнейшем готовить из них хлеб или оладьи, можете нарезать мелкими кубиками или даже натереть.

В любом случае замороженные кабачки хранятся до трех месяцев.

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