До или после бритья: когда делать пилинг

После бритья: когда делать пилинг / © Credits

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Однако возникает логичный вопрос: когда делать пилинг — до или после бритья. Ответ важен не только для достижения эстетических результатов, но и для сохранения здоровья кожи, рассказало издание Real Simple.

Зачем нужно отшелушивание

Наша кожа постоянно обновляется, однако с возрастом этот естественный процесс замедляется. Как следствие — накопление мертвых клеток, которые могут вызвать тусклость, сухость, укупорку пор и даже раздражение. Отшелушивание или эксфолиация, помогает устранить эти излишки и обновляет кожу лица.

До или после

Лучше всего делать пилинг перед бритьем. Это позволяет не только избавиться от мертвых клеток, но и обеспечивает более ровную поверхность для бритвы, а это значительно уменьшает риск раздражений, порезов и врастания волос. Без предварительного отшелушивания бритва скользит по неровной коже, что уменьшает эффективность бритья. К тому же мертвые клетки могут накапливаться в лезвии и снижать его эффективность.

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Кроме того, использование некоторых видов эксфолиантов после бритья — например, соляных скрабов или кислотных пилингов — может привести к сильному раздражению, особенно если на коже есть микроповреждение или порезы. Итак, ответ однозначен — пилинг следует делать до бритья.

Преимущества регулярного пилинга тела

Обновленная, сияющая кожа. Регулярное отшелушивание предотвращает скопление мертвых клеток, благодаря чему кожа выглядит свежей и молодой.

Уменьшение высыпаний. Для тех, кто склонен к акне на теле, особенно в зоне спины и груди, эксфолианты с салициловой кислотой помогают очищать поры и уменьшают риск высыпаний.

Гладкая текстура кожи. Отшелушивание способствует устранению шероховатости, пигментации и «куриной кожи» (пилярный кератоз).

Лучшая эффективность уходовых средств. Когда кожа очищена от ороговевшего слоя, кремы, масла, сыворотки и средства для автозагара поглощаются лучше.

Облегчение бритья. Бритва скользит помягче, а риск раздражений значительно снижается.

Как часто нужно делать пилинг

Рекомендуемая частота — один-два раза в неделю. Но это зависит от типа кожи и вида эксфолиатора:

Для сухой и чувствительной кожи достаточно одного раза в неделю.

Для жирной или комбинированной кожи: можно дважды в неделю, иногда и чаще, при хорошем увлажнении.

Типы пилингов и их особенности

Нежное физическое отшелушивание. Например, мягкие люфы, гели с микроскрабами, эксфолирующие губки — подходят для ежедневного использования при бережном массаже.

Химические пилинги (AHA, BHA, ферменты). Используются 1-2 раза в неделю. Действуют мягко, но глубоко, не травмируя кожу.

Жесткие физические скрабы (сухие щетки, скрабы с большими частицами). Не чаще раза в неделю. Обязательно завершайте процедуру увлажнением, в противном случае рискуете пересушить кожу и нарушить ее барьер.

Послепилинговый уход — завершающий штрих

После любого вида пилинга (особенно перед бритьем) обязательно наносите увлажняющее средство. Лучше всего выбрать продукты со следующими ингредиентами:

гиалуроновая кислота,

алое вера,

пантенол,

керамидный комплекс.

Это поможет сохранить водный баланс кожи и восстановить защитный барьер.

Пилинг перед бритьем — это не просто очередной шаг в уходе, а ключ к гладкой, здоровой и сияющей коже. Он не только улучшает процесс бритья, но и способствует общему оздоровлению кожного покрова. Отшелушивайте регулярно, бережно и при необходимости и ваша кожа поблагодарит вас нежностью и безупречностью.