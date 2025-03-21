Как использовать роллер для лица в уходе за кожей

В последние годы роллеры для лица стали важной частью рутинного ухода за кожей и их популярность только растет.

Однако использование роллеров для лица берет свое начало из глубокой древности. В частности, нефритовые валики применяли еще в Китае более тысячи лет назад для улучшения состояния кожи и поддержания молодости лица. Сегодня эти инструменты получили признание дерматологов и косметологов по всему миру.

Издание Real Simple рассказало, что ролики для лица обычно изготовляют из натуральных минералов, таких как нефрит, розовый кварц, аметист или обсидиан. Их структура идеально подходит для массажа лица, поскольку они естественно прохладны на ощупь. Традиционный валик имеет два конца: больший для обработки широких зон лица, таких, как щеки, лоб и подбородок, а меньший — для деликатных участков вокруг глаз и носа.

Преимущества использования валика для лица

Кроме очевидного эстетического удовольствия от массажа холодным камнем роллеры для лица приносят множество пользы для кожи.

Улучшение микроциркуляции. Даже несколько минут массажа каждый день могут значительно улучшить кровоток, а это способствует более равномерному тону кожи и естественному сиянию.

Даже несколько минут массажа каждый день могут значительно улучшить кровоток, а это способствует более равномерному тону кожи и естественному сиянию. Снятие мышечного напряжения. Как и в любом массаже, движения валика помогают расслабить мышцы лица, уменьшают последствия стресса.

Как и в любом массаже, движения валика помогают расслабить мышцы лица, уменьшают последствия стресса. Уменьшение отеков. Массаж стимулирует лимфатический дренаж, способствует выведению излишней жидкости из тканей.

Массаж стимулирует лимфатический дренаж, способствует выведению излишней жидкости из тканей. Улучшение поглощения косметических средств. Использование валика после нанесения сывороток и кремов усиливает их проникновение в кожу.

Использование валика после нанесения сывороток и кремов усиливает их проникновение в кожу. Охлаждающий эффект. Для усиления эффекта можно хранить валик в холодильнике, что особенно полезно для уменьшения отеков под глазами утром.

Как правильно пользоваться роллером для лица

Очистите кожу. Перед использованием роллера важно вымыть лицо во избежание распространения загрязнений и бактерий. Нанесите уходные средства. Сыворотки, масла или увлажняющие кремы помогут роллеру лучше скользить и усилит его действие. Начните массаж. Используйте большую сторону роллера для щек, подбородка и лба. Двигайтесь от центра лица наружу и выполняйте плавные движения вверх. Для зоны под очами используйте наименьший валик. Начинайте с внутреннего уголка и двигайтесь наружу, не нажимайте слишком сильно. Повторяйте движения в течение 5–10 мин. Регулярность. Оптимальная частота использования – 3–5 раз в неделю. Храните валик в чистоте. Его нужно мыть хотя бы раз в неделю, чтобы предотвратить размножение бактерий.

Ошибки, которых следует избегать

Использование роллера на сухой коже. Это может привести к растяжению кожи и ее раздражению.

Это может привести к растяжению кожи и ее раздражению. Слишком сильное давление . Массаж должен быть деликатным. Чрезмерное давление может привести к разрыву капилляров.

. Массаж должен быть деликатным. Чрезмерное давление может привести к разрыву капилляров. Движения вперед-назад или вниз . Правильное направление движения только наружу и вверх.

. Правильное направление движения только наружу и вверх. Загрязненный валик. Регулярная очистка инструмента – залог гигиенического и безопасного использования.

Регулярная очистка инструмента – залог гигиенического и безопасного использования. Сочетание с агрессивными процедурами. Не рекомендуется использовать роллер сразу после микроиглового прокалывания или дермаролинга.

Советы

Для расслабляющего эффекта используйте роллер перед сном.

Совместите массаж с масками для лица, чтобы усилить их действие.

Выбирайте валик в соответствии с потребностями вашей кожи. Нефритовый роллер подходит для жирной и комбинированной кожи, в то время как розовый кварц прекрасно работает для чувствительной кожи.

Валик для лица – не просто модный тренд, а эффективное средство по уходу за кожей. Когда вы добавляете этот простой ритуал в свой бьюти-распорядок, вы можете значительно улучшить состояние кожи, уменьшить отеки и добавить лицу здорового сияния.

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