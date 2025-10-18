- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Время на прочтение
- 1 мин
Десерт с хлебцами: оригинальный рецепт сладости
Если ищете идею для легкого и вкусного десерта, который не требует кучи сложных ингредиентов, этот рецепт точно для вас.
Десерт с хлебцами сочетает в себе нежный крем и хрустящую текстуру хлебцов, отдаленно он напоминает известный тирамису и идеален для семейного перекуса или неожиданного чаепития с друзьями. Рецептом его приготовления поделились на странице foodblog_kristi.
Ингредиенты
- Хлебцы
- 40 г
- Творог
- 250 г
- Сметана
- 150 г
- Сахар
- 3-4 ст. л
- Ванилин
-
- Какао
-
Приготовление
Разломайте хлебцы на небольшие кусочки. Они станут основой для десерта и придадут хрустящую текстуру.
В глубокой миске смешайте творог, сметану, сахар и щепотку ванилина. Перебейте блендером до однородной консистенции. Крем должен быть нежным и воздушным.
В форму выложите первый слой хлебцев, сверху — крем. Затем повторите слои еще раз.
Посыпьте верх десерта какао и поставьте в холодильник на 1-2 часа, чтобы десерт хорошо остыл и крем слегка схватился.
Подавайте десерт охлажденным, он прекрасно подходит к чаю или кофе, а легкая структура хлебцов и нежный крем делают его настоящим домашним деликатесом.
Этот десерт не только быстро готовится, но и позволяет экспериментировать с начинками и текстурами. Можно добавить немного ягод, орехов или шоколадной крошки для еще большего наслаждения. Он идеально подойдет тем, кто хочет сладкого, но без лишних сложностей.