Десерт с хлебцами: оригинальный рецепт сладости

Десерт с хлебцами tiktok.com_foodblog_kristi

Десерт с хлебцами сочетает в себе нежный крем и хрустящую текстуру хлебцов, отдаленно он напоминает известный тирамису и идеален для семейного перекуса или неожиданного чаепития с друзьями. Рецептом его приготовления поделились на странице foodblog_kristi.

Ингредиенты Хлебцы 40 г Творог 250 г Сметана 150 г Сахар 3-4 ст. л Ванилин Какао

Приготовление

Разломайте хлебцы на небольшие кусочки. Они станут основой для десерта и придадут хрустящую текстуру. В глубокой миске смешайте творог, сметану, сахар и щепотку ванилина. Перебейте блендером до однородной консистенции. Крем должен быть нежным и воздушным. В форму выложите первый слой хлебцев, сверху — крем. Затем повторите слои еще раз. Посыпьте верх десерта какао и поставьте в холодильник на 1-2 часа, чтобы десерт хорошо остыл и крем слегка схватился. Подавайте десерт охлажденным, он прекрасно подходит к чаю или кофе, а легкая структура хлебцов и нежный крем делают его настоящим домашним деликатесом.

Этот десерт не только быстро готовится, но и позволяет экспериментировать с начинками и текстурами. Можно добавить немного ягод, орехов или шоколадной крошки для еще большего наслаждения. Он идеально подойдет тем, кто хочет сладкого, но без лишних сложностей.