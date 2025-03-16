Как приготовить постные блины на воде

Разнообразьте свой рацион во время поста блинами, приготовленными без яиц и молока, которые не уступают традиционным блинам на молоке.
Готовятся очень просто и быстро, а получаются тонкими, нежными и пористыми. В них можно завернуть любую начинку или подать с медом, вареньем или сметаной.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 1,5 стакана+2 ст л с горкой
- вода
- 500 мл
- вода кипяток
- 250 мл
- сахар
- 2 ст. л.
- сода
- 1 ч. л. (без горки)
- соль
- 0,5 ч. л.
- масло растительное
- 2 ст. л.
- В миску влейте воду. Добавьте сахар, соль и постепенно помешивая, просеянную муку. Хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков.
- Всыпьте соду, влейте кипяток, добавьте растительное масло и перемешайте.
- Тесто накройте полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 15 минут.
- Сковороду разогрейте, смажьте растительным маслом (только один раз) и жарьте блины на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
- Готовые блины можно смазать сливочным маслом.
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