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Как приготовить постные блины на воде

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
127 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
444
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить постные блины на воде

Постные блины на воде / Фото: Credits

Разнообразьте свой рацион во время поста блинами, приготовленными без яиц и молока, которые не уступают традиционным блинам на молоке.

Готовятся очень просто и быстро, а получаются тонкими, нежными и пористыми. В них можно завернуть любую начинку или подать с медом, вареньем или сметаной.

Ингредиенты

мука пшеничная
1,5 стакана+2 ст л с горкой
вода
500 мл
вода кипяток
250 мл
сахар
2 ст. л.
сода
1 ч. л. (без горки)
соль
0,5 ч. л.
масло растительное
2 ст. л.
  1. В миску влейте воду. Добавьте сахар, соль и постепенно помешивая, просеянную муку. Хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков.
  2. Всыпьте соду, влейте кипяток, добавьте растительное масло и перемешайте.
  3. Тесто накройте полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 15 минут.
  4. Сковороду разогрейте, смажьте растительным маслом (только один раз) и жарьте блины на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Готовые блины можно смазать сливочным маслом.

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