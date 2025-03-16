Как приготовить постные блины на воде

Разнообразьте свой рацион во время поста блинами, приготовленными без яиц и молока, которые не уступают традиционным блинам на молоке.

Готовятся очень просто и быстро, а получаются тонкими, нежными и пористыми. В них можно завернуть любую начинку или подать с медом, вареньем или сметаной.

Ингредиенты мука пшеничная 1,5 стакана+2 ст л с горкой вода 500 мл вода кипяток 250 мл сахар 2 ст. л. сода 1 ч. л. (без горки) соль 0,5 ч. л. масло растительное 2 ст. л.

В миску влейте воду. Добавьте сахар, соль и постепенно помешивая, просеянную муку. Хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков. Всыпьте соду, влейте кипяток, добавьте растительное масло и перемешайте. Тесто накройте полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 15 минут. Сковороду разогрейте, смажьте растительным маслом (только один раз) и жарьте блины на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

Готовые блины можно смазать сливочным маслом.

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