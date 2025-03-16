Вучич готов пойти на выборы: "Главное – не скулите потом"

Президент Сербии считает, что эти выборы принесут ему еще более убедительную победу.

Президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением к нации, в котором прокомментировал массовые антиправительственные протесты.

Об этом пишет сербское издание Novosti.

Он признал, что власти должны сделать выводы из этих протестов и быть готовы к переменам. Однако он также подчеркнул, что большинство сербов не поддерживает "цветную революцию" и выступает за стабильность.

В то же время Вучич заявил, что не планирует уходить в отставку, однако допустил возможность проведения выборов в ближайшие три-четыре месяца в случае, если этого потребует оппозиция.

Он также выразил убеждение, что одержит на предстоящих выборах более убедительную победу, чем на прошлых выборах.

"Я готов принять вердикт народа. Главное, чтобы они тоже это признали и после тех выборов снова не начали жаловаться и скулить", – подчеркнул он.

Напомним, 15 марта на улице Белграда сотни тысяч человек вышли на беспрецедентную акцию протеста против президента Сербии Александра Вучича, которая длится уже четыре месяца.

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