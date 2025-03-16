Вучич готовий піти на вибори: "Головне – не скигліть потім"

Президент Сербії вважає,що ці вибори принесуть йому ще переконливішу перемогу.

Президент Сербії Александар Вучич виступив зі зверненням до нації, в якому прокоментував масові антиурядові протести.

Про це пише сербське видання Novosti.

Він визнав, що влада повинна зробити висновки з цих протестів і бути готовою до змін. Проте він також наголосив, що більшість сербів не підтримує "кольорової революції" і виступає за стабільність.

Водночас Вучич заявив, що не планує йти у відставку, проте припустив можливість проведення виборів у найближчі три-чотири місяці у разі, якщо цього вимагатиме опозиція.

Він також висловив переконання, що отримає на майбутніх виборах більш переконливу перемогу, ніж на минулих виборах.

"Я готовий прийняти вердикт народу. Головне, щоб вони теж це визнали і після тих виборів знову не почали скаржитися і скиглити", – наголосив він.

Нагадаємо, 15 березня на вулиці Белграда сотні тисяч людей вийшли на безпрецедентну акцію протесту проти президента Сербії Александра Вучича, яка триває вже чотири місяці.

Читайте також: