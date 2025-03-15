У Бєлграді сотні тисяч людей вимагають відставки президента Вучича: відео

У соцмережах публікують кадри, на яких видно численні колони громадян, які з’їхалися до сербської столиці з усієї країни.

У суботу, 15 березня, на вулиці Бєлграда сотні тисяч людей вийшли на безпрецедентну акцію протесту проти президента Сербії Александра Вучича, яка триває вже чотири місяці.

У соцмережах публікують кадри, на яких видно численні колони громадян, які з’їхалися до сербської столиці з усієї країни.

У Бєлграді сотні тисяч людей вимагають відставки президента Вучича

Ця демонстрація може стати найбільшою в Сербії після падіння Слободана Мілошевича в жовтні 2000 року.

Як повідомляє Euractiv, у центрі сербської столиці сотні тракторів заблокували центр міста, зокрема вони припарковані навколо президентського палацу, урядові будівлі та резиденція президента оточені військами та спецназом. Поліція готується до можливих зіткнень.

Намагаючись забезпечити лояльність сил безпеки країни, сербський уряд у четвер схвалив різке підвищення зарплат співробітникам МВС.

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Авторитарний президент Вучич, який тримає владу в Сербії з 2014 року, також посилив свої погрози, заявивши, що "ті, хто вчиняє акти насильства, опиняться за ґратами".

Водночас учасники протесту стверджують, що їхня акція мирна.

Багатомісячні протести в Сербії почалися з вимоги прозорості розслідування обвалу даху на щойно відремонтованому залізничному вокзалі Нові-Сад, у результаті якого 1 листопада загинули 15 людей.

Те, що почалося в місті на півночі Сербії, швидко поширилося по всій країні, а протестувальники також почали засуджувати широку корупцію в уряді.

Нагадаємо, у парламенті Сербії опозиційні депутати кинули димові шашки і розпилили сльозогінний газ. Подія сталася на знак протесту проти політики уряду і підтримки студентів-протестувальників.

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