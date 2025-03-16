Ворог атакував Ізюм на Харківщині: є загиблі та поранені

Ввечері 15 березня окупанти вдарили по Ізюму на Харківщині ударними БпЛА. Є постраждалі та жертва.

Про це повідомляє ДСНС.

Удар по Ізюму 15 березня

Зафіксовано 3 влучання у приватному житловому секторі. Внаслідок обстрілу горіли житлові будинки на площах 80 кв.м та 200 кв.м, також суха трава площею 1 га. Пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.

"67-річна жінка отримала уламкові поранення, з відкритим переломом була госпіталізована, на жаль, від отриманих травм померла", - зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Удар по Ізюму 15 березня / Фото: ДСНС України у Telegram

Постраждали ще двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка, додає він, їх доправили до медзакладу.

Раніше росіяни вдарили по лікарні в Золочеві Харківської області.

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