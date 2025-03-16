Як приготувати пісні млинці на воді

Урізноманітніть свій раціон під час посту млинцями, приготовленими без яєць і молока, які не поступаються традиційним млинцям на молоці.

Готуються такі млинці дуже просто і швидко, а виходять тонкими, ніжними та пористими. У них можна загорнути будь-яку начинку або подати їх з медом, варенням чи сметаною.

Інгредієнти борошно пшеничне 1,5 скл. + 2 ст. л. з гіркою вода 500 мл вода окріп 250 мл цукор 2 ст. л. сода 1 ч. л. (без гірки) сіль 0,5 ч. л. олія 2 ст. л.

Влийте до миски воду. Додайте цукор, сіль і, поступово помішуючи, всипте просіяне борошно. Добре перемішайте, щоб не залишилося грудочок. Додайте соду, влийте окріп та олію і перемішайте. Тісто накрийте рушником і залиште за кімнатної температури на 15 хвилин. Сковороду розігрійте, змастіть олією (лише один раз) і смажте млинці на середньому вогні з двох боків до золотавого кольору.

Поради:

Готові млинці можна змастити вершковим маслом.

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