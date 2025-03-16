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Як приготувати пісні млинці на воді

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
127 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
444
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати пісні млинці на воді

Пісні млинці на воді / Фото: Credits

Урізноманітніть свій раціон під час посту млинцями, приготовленими без яєць і молока, які не поступаються традиційним млинцям на молоці.

Готуються такі млинці дуже просто і швидко, а виходять тонкими, ніжними та пористими. У них можна загорнути будь-яку начинку або подати їх з медом, варенням чи сметаною.

Інгредієнти

борошно пшеничне
1,5 скл. + 2 ст. л. з гіркою
вода
500 мл
вода окріп
250 мл
цукор
2 ст. л.
сода
1 ч. л. (без гірки)
сіль
0,5 ч. л.
олія
2 ст. л.
  1. Влийте до миски воду. Додайте цукор, сіль і, поступово помішуючи, всипте просіяне борошно. Добре перемішайте, щоб не залишилося грудочок.
  2. Додайте соду, влийте окріп та олію і перемішайте.
  3. Тісто накрийте рушником і залиште за кімнатної температури на 15 хвилин.
  4. Сковороду розігрійте, змастіть олією (лише один раз) і смажте млинці на середньому вогні з двох боків до золотавого кольору.

Поради:

  • Готові млинці можна змастити вершковим маслом.

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