Як приготувати пісні млинці на воді

Урізноманітніть свій раціон під час посту млинцями, приготовленими без яєць і молока, які не поступаються традиційним млинцям на молоці.
Готуються такі млинці дуже просто і швидко, а виходять тонкими, ніжними та пористими. У них можна загорнути будь-яку начинку або подати їх з медом, варенням чи сметаною.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 1,5 скл. + 2 ст. л. з гіркою
- вода
- 500 мл
- вода окріп
- 250 мл
- цукор
- 2 ст. л.
- сода
- 1 ч. л. (без гірки)
- сіль
- 0,5 ч. л.
- олія
- 2 ст. л.
- Влийте до миски воду. Додайте цукор, сіль і, поступово помішуючи, всипте просіяне борошно. Добре перемішайте, щоб не залишилося грудочок.
- Додайте соду, влийте окріп та олію і перемішайте.
- Тісто накрийте рушником і залиште за кімнатної температури на 15 хвилин.
- Сковороду розігрійте, змастіть олією (лише один раз) і смажте млинці на середньому вогні з двох боків до золотавого кольору.
Поради:
- Готові млинці можна змастити вершковим маслом.
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