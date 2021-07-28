Маффины с черникой: классический рецепт

Летний десерт невозможно представить без ягод.

Ягодные десерты хороши тем, что обычно получаются очень легкими, воздушными, ароматными и низкокалорийными. Они, как правило, не приторно сладкие, а с легкой ягодной кислинкой, дарящей ощущение свежести и прохлады.

Маффины с черникой станут прекрасным дополнением к утреннему кофе или вечернему чаю. Потратив на их приготовление минимум времени, вы будете вознаграждены отменным вкусом.

Ингредиенты:

220 г муки

200 г сахара

120 мл молока

100 г сливочного масла

2 яйца

180 г черники

0,5 чайной ложки соды

уксус

Приготовление

Растопленное сливочное масло остудить, добавить половину нормы сахара и растереть добела.

В масляную смесь вбить яйца и хорошо взбить, после чего всыпать оставшийся сахар, влить молоко, ввести погашенную уксусом соду, всыпать просеянную муку и тщательно вымешать венчиком, чтобы не осталось комочков и тесто было однородным.

В последнюю очередь в тесто ввести чернику и очень аккуратно перемешать, стараясь не повредить ягоды.

Подготовленное тесто выкладывать в формы для маффинов, заполняя их на 2/3.

Выпекать 20-25 минут при 180°С до золотистого румянца.

На заметку

В качестве начинки можно использовать малину, ежевику, смородину, голубику.

Зимой для маффинов используйте замороженные ягоды.

Читайте также: Рецепт чизкейка со свежими ягодами на основе из печенья

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку