Маффины с черникой: классический рецепт

Летний десерт невозможно представить без ягод.
Ягодные десерты хороши тем, что обычно получаются очень легкими, воздушными, ароматными и низкокалорийными. Они, как правило, не приторно сладкие, а с легкой ягодной кислинкой, дарящей ощущение свежести и прохлады.
Маффины с черникой станут прекрасным дополнением к утреннему кофе или вечернему чаю. Потратив на их приготовление минимум времени, вы будете вознаграждены отменным вкусом.
Ингредиенты:
- 220 г муки
- 200 г сахара
- 120 мл молока
- 100 г сливочного масла
- 2 яйца
- 180 г черники
- 0,5 чайной ложки соды
- уксус
Приготовление
Растопленное сливочное масло остудить, добавить половину нормы сахара и растереть добела.
В масляную смесь вбить яйца и хорошо взбить, после чего всыпать оставшийся сахар, влить молоко, ввести погашенную уксусом соду, всыпать просеянную муку и тщательно вымешать венчиком, чтобы не осталось комочков и тесто было однородным.
В последнюю очередь в тесто ввести чернику и очень аккуратно перемешать, стараясь не повредить ягоды.
Подготовленное тесто выкладывать в формы для маффинов, заполняя их на 2/3.
Выпекать 20-25 минут при 180°С до золотистого румянца.
На заметку
В качестве начинки можно использовать малину, ежевику, смородину, голубику.
Зимой для маффинов используйте замороженные ягоды.
Читайте также: Рецепт чизкейка со свежими ягодами на основе из печенья