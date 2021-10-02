Печенье с грецкими орехами "Бармак"

Бармак — это татарское печенье, которое похоже на рулетики с ореховой начинкой.

В переводе слово означает "палец", поэтому в народе он известен также под названием "дамские пальчики".

Ингредиенты:

Для теста:

250 г муки

150 г сметаны

90 г сливочного масла

1 ч. л. ванильного сахара

1/4 ч. л соды

щепотка соли

Для начинки:

100 г грецких орехов

80 г сахара

25 г растопленного сливочного масла

сахарная пудра для посыпки

Приготовление:

1. В просеянную муку добавляем размягченное сливочное масло и рубим ножом в мелкую крошку. Так масса получится воздушной, а готовое печенье будет нежным и рассыпчатым. Если перетирать руками, масло будет быстро таять и тесто превратится в плотный комок.

2. В сметану любой жирности высыпаем ¼ ч. л. соды и перемешиваем. Кислота погасит ее, потому готовое печенье получится без привкуса соды. Сюда же добавляем щепотку соли и ванильный сахар. Хорошо перемешиваем все ингредиенты и замешиваем эластичное тесто.

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3. Заворачиваем тесто в пищевую пленку, чтобы не обветрилось, и убираем в холодильник на час. За это время масло застынет и тесто легко можно будет раскатать в тонкий корж перед выпечкой.

4. На припорошенный мукой стол выкладываем шарик теста и раскатываем тонким слоем, толщиной не более одного миллиметра. Неровные края обрезаем и делим на равные квадраты.

5. Приготовим начинку. Грецкие орехи подсушиваем на сухой сковороде и рубим ножом или измельчаем скалкой. К орехам добавляем 80 г сахарного песка и 25 г растопленного сливочного масла. Хорошо перемешиваем массу.

6. В центр каждого квадрата выкладываем примерно чайную ложку начинки и равномерно распределяем, не доходя до края, чтобы при скручивании начинка не выпадала из печенья. После этого скручиваем трубочкой, края не защипываем. Перекладываем готовые трубочки на застеленный пергаментом противень срезом вниз.

7. Выпекаем 20 минут при температуре 180 ° C. Готовое остывшее печенье "бармак" посыпаем сверху сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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