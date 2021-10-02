Рецепт смачного печива з волоськими горіхами "Бармак" від кулінарного блогера

Бармак — це татарське печиво, яке схоже на рулетики з горіховою начинкою.

У перекладі слово означає "палець", тому в народі воно відоме також під назвою "дамські пальчики".

Інгредієнти

Для тіста:

250 г борошна

150 г сметани

90 г вершкового масла

1 ч. л. ванільного цукру

1/4 ч. л соди

дрібка солі

Для начинки:

100 г волоських горіхів

80 г цукру

25 г розтопленого вершкового масла

цукрова пудра для посипання

Приготування:

1. В просіяне борошно додаємо розм'якшене вершкове масло і рубаємо ножем в дрібну крихту. Так маса вийде повітряною, а готове печиво буде ніжним й розсипчастим. Якщо перетирати руками, масло швидко танутиме і тісто перетвориться на щільну грудку.

2. У сметану будь-якої жирності висипаємо ¼ ч.л соди і перемішуємо. Кислота погасить її, тому готове печиво вийде без присмаку соди. Сюди ж додаємо дрібку солі та ванільний цукор. Добре перемішуємо всі інгредієнти і замішуємо еластичне тісто.

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3. Загортаємо тісто у харчову плівку, щоб не обвітрилося, і прибираємо в холодильник на годину. За цей час масло застигне і тісто легко можна буде розкачати в тонкий корж перед випіканням.

4. На припорошений борошном стіл викладаємо кульку тіста і розкочуємо тонким шаром, товщиною не більше одного міліметра. Нерівні краї обрізаємо і ділимо на рівні квадрати.

5. Приготуємо начинку. Волоські горіхи підсушуємо на сухій сковороді і рубаємо ножем або подрібнюємо качалкою. До горіхів додаємо 80 г цукрового піску і 25 г розтопленого вершкового масла. Добре перемішуємо масу.

6. У центр кожного квадрата викладаємо приблизно чайну ложку начинки і рівномірно розподіляємо, не доходячи до краю, щоб під час скручування начинка не випадала з печива. Після цього скручуємо трубочкою, краї не защипуємо. Перекладаємо готові трубочки на застелене пергаментом деко зрізом донизу.

7. Випікаємо 20 хвилин за температури 180°C. Готове остигле печиво "Бармак" посипаємо зверху цукровою пудрою.

Смачного!

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