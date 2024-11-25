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Рецепт капустных блинов

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
154 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
224
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт капустных блинов

Капустные блины / Фото: Credits

Если у вас в холодильнике завалялся кусок капусты, приготовьте с нее капустные блины, которые чем-то напоминают пирожки с капустой.

Сытные, сочные, с ярким вкусом и ароматом, такие блины вполне могут заменить обед или ужин. Подайте со сметаной или с вашим любимым соусом.

Ингредиенты

капуста белокочанная
500 г
мука пшеничная
200 г
яйца куриные
2 шт.
молоко
500 мл
дрожжи сухие
1 ч. л.
чеснок сухой
0,5 ч. л.
сахар
1 ст. л.
соль
1 ч. л.
растительное масло.

Приготовление:

  1. Капусту нарежьте на небольшие кубики,  добавьте молоко, яйца, чеснок, сахар, соль все хорошо измельчите блендером. Затем всыпьте муку и еще раз пробейте блендером. Добавьте дрожжи и перемешайте венчиком. Накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место на 30-40 минут.
  2. Сковороду хорошо разогрейте, смажьте растительным маслом. Половником в сковороду налейте капустное тесто и распределите его по дну сковороды. Жарьте с двух сторон до золотистого цвета. Таким образом, пожарьте все остальные блины, каждый раз смазывая сковороду растительным маслом.

Советы:

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
  • Молоко используйте любой жирности.

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