Рецепт капустных блинов

Если у вас в холодильнике завалялся кусок капусты, приготовьте с нее капустные блины, которые чем-то напоминают пирожки с капустой.
Сытные, сочные, с ярким вкусом и ароматом, такие блины вполне могут заменить обед или ужин. Подайте со сметаной или с вашим любимым соусом.
Ингредиенты
- капуста белокочанная
- 500 г
- мука пшеничная
- 200 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- молоко
- 500 мл
- дрожжи сухие
- 1 ч. л.
- чеснок сухой
- 0,5 ч. л.
- сахар
- 1 ст. л.
- соль
- 1 ч. л.
- растительное масло.
Приготовление:
- Капусту нарежьте на небольшие кубики, добавьте молоко, яйца, чеснок, сахар, соль все хорошо измельчите блендером. Затем всыпьте муку и еще раз пробейте блендером. Добавьте дрожжи и перемешайте венчиком. Накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место на 30-40 минут.
- Сковороду хорошо разогрейте, смажьте растительным маслом. Половником в сковороду налейте капустное тесто и распределите его по дну сковороды. Жарьте с двух сторон до золотистого цвета. Таким образом, пожарьте все остальные блины, каждый раз смазывая сковороду растительным маслом.
Советы:
- Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
- Молоко используйте любой жирности.
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