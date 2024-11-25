Рецепт капустяних млинців

Якщо у вас у холодильнику завалявся шматок капусти, приготуйте з неї млинці, які чимось нагадують пиріжки з капустою.
Ситні, соковиті, з яскравим смаком та ароматом, такі млинці цілком можуть замінити обід чи вечерю. Подайте зі сметаною або вашим улюбленим соусом.
Інгредієнти
- капуста білокачанна
- 500 г
- борошно пшеничне
- 200 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- молоко
- 500 мл
- дріжджі сухі
- 1 ч. л.
- часник сухий
- 0,5 ч. л.
- цукор
- 1 ст. л.
- сіль
- 1 ч. л.
- олія
Приготування:
- Капусту наріжте на невеликі кубики, додайте молоко, яйця, часник, цукор, сіль, все добре подрібніть блендером. Потім всипте борошно і ще раз пробийте блендером. Додайте дріжджі та перемішайте віничком. Накрийте харчовою плівкою та поставте в тепле місце на 30-40 хвилин.
- Сковороду добре розігрійте, змастіть олією. Ополоником у сковороду налийте капустяне тісто і розподіліть його по дну сковороди. Смажте з двох боків до золотистого кольору. Таким чином посмажте всі інші млинці, щоразу змащуючи сковороду олією.
Поради:
- Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
- Молоко використовуйте будь-якої жирності.
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