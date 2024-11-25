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Рецепт капустяних млинців

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
154 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
184
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт капустяних млинців

Капустяні млинці / Фото: Credits

Якщо у вас у холодильнику завалявся шматок капусти, приготуйте з неї млинці, які чимось нагадують пиріжки з капустою.

Ситні, соковиті, з яскравим смаком та ароматом, такі млинці цілком можуть замінити обід чи вечерю. Подайте зі сметаною або вашим улюбленим соусом.

Інгредієнти

капуста білокачанна
500 г
борошно пшеничне
200 г
яйця курячі
2 шт.
молоко
500 мл
дріжджі сухі
1 ч. л.
часник сухий
0,5 ч. л.
цукор
1 ст. л.
сіль
1 ч. л.
олія

Приготування:

  1. Капусту наріжте на невеликі кубики, додайте молоко, яйця, часник, цукор, сіль, все добре подрібніть блендером. Потім всипте борошно і ще раз пробийте блендером. Додайте дріжджі та перемішайте віничком. Накрийте харчовою плівкою та поставте в тепле місце на 30-40 хвилин.
  2. Сковороду добре розігрійте, змастіть олією. Ополоником у сковороду налийте капустяне тісто і розподіліть його по дну сковороди. Смажте з двох боків до золотистого кольору. Таким чином посмажте всі інші млинці, щоразу змащуючи сковороду олією.

Поради:

  • Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
  • Молоко використовуйте будь-якої жирності.

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