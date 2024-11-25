Чи можуть США надати Україні ядерну зброю: думка віськового експерта

Путін навмисно вдарив ракетою "Орешник" по Дніпру до інавгурації Трампа, скориставшись перехідним періодом у США.

Україна має на озброєння винищувачі F-16, які є носіями малогабаритних авіаційних бомб з ядерним начинням. Так, США мають можливості надати Україні ядерну зброю.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Агіл Рустамадзе.

Це може відбутися у найкоротші терміни

Як визнає експерт, надання Україні ядерної зброї порушує багато конвенцій, які США брали на себе щодо обмеження розповсюдження ядерної зброї. Але і є багато випадків, коли порушувалось міжнародне право, зокрема з боку Сполучених Штатів.

"Це був би останній козир, який має Росія. Якщо Україна та вся решта світу не будуть боятися застосування ядерної зброї Москвою, тоді це будуть останні "червоні лінії", які засмучують якихось лідерів в Європі", – зазначив Рустамадзе.

Він припускає, що Трамп з його неприборканістю міг би піти на такий крок. Водночас він може вчинити по іншому, а саме запропонувати Україні переглянути свою позицію щодо Криму та кордонів 1991 року.

"Однак з приходом до влади Трампа для України навряд чи буде гірше, ніж зараз. Але може бути набагато краще", – завершив військовий експерт.

Нагадаємо, у питанні завершення війни Росії проти України новообраний президент США Дональд Трамп не діятиме на умовах Росії. Натомість він шукатиме компромісний варіант.

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