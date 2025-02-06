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Рецепт печеночных котлет с гречкой

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
192 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
176
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт печеночных котлет с гречкой

Печеночные котлеты с гречкой / Фото: Credits

Печеночные котлеты с гречкой выглядят, как обычные мясные, но по вкусу они очень отличаются. Это сытное, бюджетное блюдо, которым вы накормите всю свою семью.

Вам понадобятся отварная гречка, которая может быть осталась у вас со вчерашнего обеда или ужина, измельченная печень и лук. Все соедините, перемешайте и обжарьте на сковороде.

Ингредиенты

печень куриная
500 г
крупа гречневая
120 г
яйцо куриное
2 шт.
лук репчатый
1 шт.
мука пшеничная
2 ст. л.
растительное масло
3 ст. л.
перец черный молотый;
соль
  1. Гречневую крупу промойте, залейте холодной водой, посолите. Доведите до кипения и варите при закрытой крышке, на минимальном огне 15-20 минут. Остудите.
  2. Лук очистите и нарежьте на мелкие кубики.
  3. Куриную печень промойте, обсушите бумажным полотенцем, удалите протоки и прожилки.
  4. Разрежьте на две части, добавьте лук, перец черный молотый, соль и пробейте блендером до однородного состояния.
  5. Выложите ее в миску, всыпьте гречку, муку, вбейте яйцо и все хорошо перемешайте.
  6. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте печеночно-гречневые котлеты с двух сторон, на среднем огне до золотистого цвета.

Советы:

  • Если у вас не имеется блендера, печень и лук пропустите через мясорубку

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