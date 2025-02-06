Рецепт печеночных котлет с гречкой

Печеночные котлеты с гречкой выглядят, как обычные мясные, но по вкусу они очень отличаются. Это сытное, бюджетное блюдо, которым вы накормите всю свою семью.
Вам понадобятся отварная гречка, которая может быть осталась у вас со вчерашнего обеда или ужина, измельченная печень и лук. Все соедините, перемешайте и обжарьте на сковороде.
Ингредиенты
- печень куриная
- 500 г
- крупа гречневая
- 120 г
- яйцо куриное
- 2 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- мука пшеничная
- 2 ст. л.
- растительное масло
- 3 ст. л.
- перец черный молотый;
- соль
- Гречневую крупу промойте, залейте холодной водой, посолите. Доведите до кипения и варите при закрытой крышке, на минимальном огне 15-20 минут. Остудите.
- Лук очистите и нарежьте на мелкие кубики.
- Куриную печень промойте, обсушите бумажным полотенцем, удалите протоки и прожилки.
- Разрежьте на две части, добавьте лук, перец черный молотый, соль и пробейте блендером до однородного состояния.
- Выложите ее в миску, всыпьте гречку, муку, вбейте яйцо и все хорошо перемешайте.
- На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте печеночно-гречневые котлеты с двух сторон, на среднем огне до золотистого цвета.
Советы:
- Если у вас не имеется блендера, печень и лук пропустите через мясорубку
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