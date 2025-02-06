Рецепт печеночных котлет с гречкой

Печеночные котлеты с гречкой выглядят, как обычные мясные, но по вкусу они очень отличаются. Это сытное, бюджетное блюдо, которым вы накормите всю свою семью.

Вам понадобятся отварная гречка, которая может быть осталась у вас со вчерашнего обеда или ужина, измельченная печень и лук. Все соедините, перемешайте и обжарьте на сковороде.

Ингредиенты печень куриная 500 г крупа гречневая 120 г яйцо куриное 2 шт. лук репчатый 1 шт. мука пшеничная 2 ст. л. растительное масло 3 ст. л. перец черный молотый; соль

Гречневую крупу промойте, залейте холодной водой, посолите. Доведите до кипения и варите при закрытой крышке, на минимальном огне 15-20 минут. Остудите. Лук очистите и нарежьте на мелкие кубики. Куриную печень промойте, обсушите бумажным полотенцем, удалите протоки и прожилки. Разрежьте на две части, добавьте лук, перец черный молотый, соль и пробейте блендером до однородного состояния. Выложите ее в миску, всыпьте гречку, муку, вбейте яйцо и все хорошо перемешайте. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте печеночно-гречневые котлеты с двух сторон, на среднем огне до золотистого цвета.

Советы:

Если у вас не имеется блендера, печень и лук пропустите через мясорубку

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