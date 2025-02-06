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Рецепт печінкових котлет із гречкою

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
192 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
183
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт печінкових котлет із гречкою

Печінкові котлети з гречкою / Фото: Credits

Печінкові котлети з гречкою на вигляд, як звичайні м'ясні, але за смаком вони дуже відрізняються. Це ситна бюджетна страва, якою ви нагодуєте всю свою родину.

Вам знадобляться відварена гречка, яка, можливо, залишилася у вас від вчорашнього обіду або вечері, подрібнена печінка й цибуля. Все з'єднайте, перемішайте та обсмажте на сковороді.

Інгредієнти

печінка куряча
500 г
крупа гречана
120 г
яйце куряче
2 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
борошно пшеничне
2 ст. л.
олія
3 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. Гречану крупу промийте, залийте холодною водою, посоліть. Доведіть до кипіння і варіть під закритою кришкою на мінімальному вогні 15–20 хвилин. Остудіть.
  2. Цибулю очистьте і наріжте дрібними кубиками.
  3. Курячу печінку промийте, обсушіть паперовим рушником, видаліть протоки і прожилки.
  4. Розріжте її на дві частини, додайте цибулю, чорний мелений перець, сіль і перебийте блендером до однорідного стану.
  5. Викладіть її до миски, додайте гречку, борошно, вбийте яйце і добре перемішайте.
  6. На сковороді розігрійте олію та обсмажте печінково-гречані котлети з двох боків на середньому вогні до золотавого кольору.

Поради:

  • Якщо у вас немає блендера, печінку й цибулю пропустіть через м'ясорубку.

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