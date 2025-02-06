Рецепт печінкових котлет із гречкою

Печінкові котлети з гречкою на вигляд, як звичайні м'ясні, але за смаком вони дуже відрізняються. Це ситна бюджетна страва, якою ви нагодуєте всю свою родину.
Вам знадобляться відварена гречка, яка, можливо, залишилася у вас від вчорашнього обіду або вечері, подрібнена печінка й цибуля. Все з'єднайте, перемішайте та обсмажте на сковороді.
Інгредієнти
- печінка куряча
- 500 г
- крупа гречана
- 120 г
- яйце куряче
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- борошно пшеничне
- 2 ст. л.
- олія
- 3 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Гречану крупу промийте, залийте холодною водою, посоліть. Доведіть до кипіння і варіть під закритою кришкою на мінімальному вогні 15–20 хвилин. Остудіть.
- Цибулю очистьте і наріжте дрібними кубиками.
- Курячу печінку промийте, обсушіть паперовим рушником, видаліть протоки і прожилки.
- Розріжте її на дві частини, додайте цибулю, чорний мелений перець, сіль і перебийте блендером до однорідного стану.
- Викладіть її до миски, додайте гречку, борошно, вбийте яйце і добре перемішайте.
- На сковороді розігрійте олію та обсмажте печінково-гречані котлети з двох боків на середньому вогні до золотавого кольору.
Поради:
- Якщо у вас немає блендера, печінку й цибулю пропустіть через м'ясорубку.
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