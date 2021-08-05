Рецепт сочного и ароматного шашлыка

Уверены, что у вас есть семейный рецепт, по которому вы всегда готовите шашлык. Но мы предлагаем вам немного поэкспериментировать и попробовать приготовить шашлык из свинины по рецепту шеф-повара.
Как приготовить ароматный и сочный свиной шашлык, знает шеф-повар Queen Country Club - Виталий Куприйчук. Он поделился простым рецептом, которым вы можете воспользоваться и порадовать своих родных и друзей вкусно приготовленным мясом.
Ингредиенты:
- свининой ошеек - 1 кг
- лук репчатый(крупный) - 4 шт.
- сванская соль - 1 ч.л.
- базилик зеленый - 4 веточки
- минеральная вода - 0.6
- перец черный (крупно-молотый ) - 0.5 ч.л.
- масло подсолнечное - 3 ст.л.
Приготовление:
1. Мясо нарезаем кусочками 4х4 см, лук нарезаем кольцами и как бы выжимаем его в мясо. Затем добавляем все специи и подсолнечное масло, хорошенько все перемешиваем.
2. Затем нам нужно хорошенько пожмакать базилик, что бы он начал выделятся сок и аромат, добавляем минеральную воду.
3. Оставляем на ночь в холодильнике и даем вкусам подружиться между собой.
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