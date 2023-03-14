Яичный рулет с куриным филе: необычный рецепт

Рулет подойдет для праздничного меню, если подать его в качестве закуски, но может быть и повседневным блюдом.
Для приготовления этого блюда сначала выпекается яичный омлет, на который выкладывается куриное филе, заворачивается рулетом и выпекается в духовке. В результате получается сочный, мягкий и вкусный яичный рулет с куриным филе.
Ингредиенты
Для омлета:
- яйца – 4 шт;
- майонез – 100 г;
- манная крупа – 1 ст. л.;
- твердый сыр – 150 г;
- соль.
Для начинки:
- куриное филе – 500 г;
- паприка молотая;
- перец черный молотый;
- соль.
Приготовление
В миску вбейте яйца, добавьте майонез, манку, натертый на мелкой терке сыр, соль. Все хорошо взбейте венчиком. Оставьте на десять минут для набухания манки.
На противень, застеленный пергаментом, выложите яично-сырную смесь. Распределите ее равномерно, немного не доходя до краев противня. Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах десять минут, чтобы при касании омлет не прилипал к рукам.
Переверните омлет на новый лист пергамента и снимите пергамент, на котором выпекался омлет. Дайте немного остыть.
Куриное филе нарежьте на пластинки средней толщины, слегка отбейте, чтобы кусочки стали тонкими и плоскими. Посолите, поперчите, посыпьте паприкой.
Выложите куриное филе на готовый омлет и сверните плотно в рулет. Заверните рулет в пергамент, концы закрутите (как обвертка конфеты).
Выложите рулет на противень и запекайте в духовке при 180 градусах 40-50 минут.
Советы
- Главное – не пересушите омлет в духовке.
- Подавайте закуску, нарезанную порционными кусочками со свежими овощами, зеленью или соусами.
Читайте также:
- Жульен с курицей и грибами на сковороде: быстрый рецепт любимого блюда
- Запеканка из макарон с фаршем: рецепт упрощенной лазаньи
- Суп с ветчиной и фасолью: рецепт идеального зимнего блюда