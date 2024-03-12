Как определить свой размер кольца: интересный лайфхак

В интернете можно найти совет для любой ситуации. Некоторые из них полезны, некоторые – не очень. Мы нашли вам очень интересный лайфхак, который поможет вам точно замерить размер вашего пальца для того, чтобы правильно выбрать кольцо.

Простой способ определения размера кольца, который показывает пользовательница в TikTok, требует минимальных материалов: бумагу, ножницы, линейку, ручку и скотч.

Для начала нужно нарисовать линию на бумаге и вырезать из нее ленту. Затем обмотайте эту ленту вокруг пальца, убедившись, что она не давит и удобно облегает палец. Зафиксируйте конец ленты скотчем и сделайте отметку ручкой, где она совпадает с началом. После этого разверните ленту и измерьте ее длину линейкой в миллиметрах. Полученные данные можно сопоставить с таблицей для определения размера кольца.

Теперь каждый может с легкостью подобрать себе аксессуар, который будет идеально сидеть на пальце.

Читайте также: