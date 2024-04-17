Королева маленьких черных платьев: Виктории Бекхэм исполняется 50 лет

Британский дизайнер и бывшая участница поп-группы Spice Girls - Виктория Бекхэм - была суперзвездой 90-х. В те годы за ней и коллегами по группе закрепились прозвища ставшие ихними альтер эго, также они отображали их стиль, личности и характер.

Spice Girls / Фото: Getty Images

Викторию прозвали Posh Spice - шикарная специя - поскольку она была известна своей стрижкой "боб", сдержанным поведением, характерными надутыми губами и облегающими дизайнерскими нарядами среди которых особое место заняли маленькие черные платья.

Но в отличии от коллег, которые в обычной жизни носили другую одежду, нежели их сценические наряды, а после распада группы и вовсе оставили те луки в 90-х, Виктория маленькое черное платье сделала свое фишкой и этот наряд по сей день остается в ее гардеробе.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

На протяжении многих лет Бекхэм надевала черные платья на различные светские мероприятия, красные дорожки и свидания с мужем. Свои наряды она всегда сочетала с высокими каблуками.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

В 1997 году Виктория снялась в фотосесси с коллегами в Париже и позировала для фото подняв руку, показывая пальцами показала знак peace. Этот сочетание образа и жеста стало культовым и певица потом не раз его еще повторяла для фото и на сцене.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Также ее образ в черном платье стал основой для куклы. На пике популярности группы была выпущена партия кукол в виде участников Spice Girls.

Кукла в виде Виктории Бекхэм / Фото: Getty Images

Ниже мы собрали снимки Виктории Бекхэм в маленьких черных платьях, которые она носила в разные времена своей жизни. Каждый образ уникален, эффектный и достойный внимания. Поэтому в день ее 50-летия предлагаем окунуться в такую небольшую фото-экскурсию ее стиля.

Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

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