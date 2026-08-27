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Леди Амелия Спенсер в красном бикини устроила фотосет возле бассейна
Леди Амелия Спенсер опубликовала в своем блоге в Instagram несколько фотографий с отпуска, который она провела со своим мужем.
34-летняя дочь графа Чарльза Спенсера и племянница покойной принцессы Дианы, показала, как нежилась на солнце в купальнике, отдыхая вместе со своим мужем Грегом Маллеттом.
На снимках леди Амелия запечатлена на пляже, на ней красный купальник, фото сделано на фоне огромного басейна. Девушка была в солнцезащитных очках и эффектно позировала перед камерой смартфона своего мужа Грега.
Недавно, кстати, ее сестра-близнец леди Элиза Спенсер также поделилась целой подборкой фотографий, на которых она позировала в слитном белом купальнике.