Леди Амелия Спенсер в красном бикини устроила фотосет возле бассейна

Леди Амелия Спенсер / © .instagram.com/ameliaspencer15

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34-летняя дочь графа Чарльза Спенсера и племянница покойной принцессы Дианы, показала, как нежилась на солнце в купальнике, отдыхая вместе со своим мужем Грегом Маллеттом.

Леди Амелия Спенсер / © .instagram.com/ameliaspencer15

На снимках леди Амелия запечатлена на пляже, на ней красный купальник, фото сделано на фоне огромного басейна. Девушка была в солнцезащитных очках и эффектно позировала перед камерой смартфона своего мужа Грега.

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Леди Амелия Спенсер / © .instagram.com/ameliaspencer15

Недавно, кстати, ее сестра-близнец леди Элиза Спенсер также поделилась целой подборкой фотографий, на которых она позировала в слитном белом купальнике.

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Леди Амелия Спенсер / © .instagram.com/ameliaspencer15

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