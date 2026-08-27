Как завтрак перед школой влияет на качество речи, успеваемость по математике и результаты тестов

Завтрак / © Credits

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Утренняя спешка, поздний подъем и привередливость в еде могут затруднить завтрак перед школой. Исследования показывают, что когда пропуск завтрака становится привычкой, дети могут ощутить последствия, как только начнётся учебный день.

Woman`s World рассказывает, что происходит, когда дети пропускают завтрак перед школой.

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Отказ от завтрака перед школой может привести к тому, что дети будут чувствовать себя уставшими, беспокойными или раздражительными, а их энергия и настроение часто снижаются к середине утра.

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Влияет ли завтрак на память, внимание и успеваемость в школе

Американская академия педиатрии утверждает, что регулярный пропуск завтрака приводит к тому, что дети теряют преимущества, связанные с успеваемостью в школе, а исследование, на которое она ссылается, связывает завтрак с лучшим функционированием мозга, памятью и вниманием.

Исследования, на которые ссылается Американская академия педиатрии, показали, что дети, которые завтракают перед стандартизированным тестом, получили более высокие оценки по математике, правописанию и чтению, чем те, кто этого не делал. Таким образом, школьные завтраки, обеды и перекусы способствуют обучению, росту и здоровью, а также утоляют голод.

Почему дети пропускают завтрак

Причины разные. Некоторые дети привередливы в еде или не любят традиционные блюда на завтрак, в то время как другие могут пропускать завтрак, пытаясь избежать набора веса. Спешка по утрам также может лишить старших подростков, спешащих в школу, времени на еду. Исследование показывает, что ученики, которые сообщали, что получали преимущественно оценки A или B, реже пропускали завтрак каждый день, хотя, поскольку исследование было перекрестным, результаты показывают связь и не доказывают, что пропуск завтрака приводит к более низким оценкам.

Какие есть идеи для быстрого завтрака в насыщенные школьные утра

Эксперты рекомендуют как можно больше подготовить накануне вечером, например, расставить тарелки и нарезать фрукты, чтобы утром было не так суматошно.

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Варианты быстрого завтрака включают свежие фрукты, цельнозерновые хлопья с низким содержанием сахара, йогурт или смузи, а также смесь для перекуса. Если дети не голодны утром, родители могут упаковать им завтрак, чтобы они съели его чуть позже, например, в автобусе или между уроками. Родители’и также могут проверить, предоставляется ли завтрак в школе или детском саду их ребенка, что может немного облегчить напряженные утра и помочь убедиться, что дети что-нибудь съедят перед началом учебного дня.

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