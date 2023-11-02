"Платье сказочной принцессы": история романтического наряда Дианы, в котором она публично уснула

Этот гламурный и романтический наряд получил позитивный отклик у публики.
Принцессой Диана Спенсер стала в 1981 году, после того как вышла замуж за наследника британского престола. На протяжении многих последующих годов в этом статусе она пыталась экспериментировать со стилем, надевая джинсы, вечерние мини-платья и элегантные приталенные костюмы. Но в начале пути Диана сотрудничала в основном только с несколькими британскими дизайнерами, которые эксклюзивно создавали для нее наряды в соответствии с модой 80-х годов.
Одним из них был британский бренд Bellville Sassoon. У нее было около 70 образов от этой марки, а также она довольно тесно с брендом сотрудничала при их создании, выражая свои предпочтения.
В тот период жизни она была еще совсем юной и любила носить наряды в романтическом стиле. Среди платьев, которые бурно обсуждали, был наряд из тонкого легкого шифона, который она надела 4 ноября 1981 года на выставку "Великолепие Гонзаги", что прошла в Музее Виктории и Альберта. Наряд был с опущенной линией плеча, с пышной юбкой и рюшем на декольте, украшенном бантами.
Платье также украшал рисунок на ткани пастельных оттенков в виде листьев и серебристая аппликация. На талии его дополнял пояс из ленты голубого оттенка. Образ она дополнила чокером из жемчуга, браслетом и бриллиантовыми серьгами, а вот в руке держала клатч.
Наряд получил название "платье сказочной принцессы" из-за его фасона и позитивный отклик подданных, которые были очарованы Уэльской в нем.
"Мы назвали его "платье сказочной принцессы", потому что получили много писем о нем, особенно от детей, которые считали, что именно так должна выглядеть сказочная принцесса. Диане понравилось это платье - оно соответствовало ее романтическому чувству", - говорил о нем Дэвид Сассун, дизайнер бренда Bellville Sassoon.
Но помимо впечатления, которое произвело платье, была в нем еще одна причина для обсуждения - Диана в нем уснула. Кадр, на котором принцесса опустила голову на мероприятии и закрыла глаза, - один из самых известных ее снимков.
Но не стоит думать, что Диане было скучно на мероприятии, ведь на самом деле причиной утомляемости была беременность. На следующий день после ее гламурного выхода в свет, 5 ноября 1981 года, Букингемский дворец официально объявил, что принцесса Диана и тогдашний принц Чарльз ждут первенца. Вероятно, она была на втором месяце беременности.
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