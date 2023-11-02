"Платье сказочной принцессы": история романтического наряда Дианы, в котором она публично уснула

Принцессой Диана Спенсер стала в 1981 году, после того как вышла замуж за наследника британского престола. На протяжении многих последующих годов в этом статусе она пыталась экспериментировать со стилем, надевая джинсы, вечерние мини-платья и элегантные приталенные костюмы. Но в начале пути Диана сотрудничала в основном только с несколькими британскими дизайнерами, которые эксклюзивно создавали для нее наряды в соответствии с модой 80-х годов.

Одним из них был британский бренд Bellville Sassoon. У нее было около 70 образов от этой марки, а также она довольно тесно с брендом сотрудничала при их создании, выражая свои предпочтения.

В тот период жизни она была еще совсем юной и любила носить наряды в романтическом стиле. Среди платьев, которые бурно обсуждали, был наряд из тонкого легкого шифона, который она надела 4 ноября 1981 года на выставку "Великолепие Гонзаги", что прошла в Музее Виктории и Альберта. Наряд был с опущенной линией плеча, с пышной юбкой и рюшем на декольте, украшенном бантами.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Платье также украшал рисунок на ткани пастельных оттенков в виде листьев и серебристая аппликация. На талии его дополнял пояс из ленты голубого оттенка. Образ она дополнила чокером из жемчуга, браслетом и бриллиантовыми серьгами, а вот в руке держала клатч.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Наряд получил название "платье сказочной принцессы" из-за его фасона и позитивный отклик подданных, которые были очарованы Уэльской в нем.

"Мы назвали его "платье сказочной принцессы", потому что получили много писем о нем, особенно от детей, которые считали, что именно так должна выглядеть сказочная принцесса. Диане понравилось это платье - оно соответствовало ее романтическому чувству", - говорил о нем Дэвид Сассун, дизайнер бренда Bellville Sassoon.

Эскиз платья принцессы Дианы / Фото: Getty Images

Но помимо впечатления, которое произвело платье, была в нем еще одна причина для обсуждения - Диана в нем уснула. Кадр, на котором принцесса опустила голову на мероприятии и закрыла глаза, - один из самых известных ее снимков.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Но не стоит думать, что Диане было скучно на мероприятии, ведь на самом деле причиной утомляемости была беременность. На следующий день после ее гламурного выхода в свет, 5 ноября 1981 года, Букингемский дворец официально объявил, что принцесса Диана и тогдашний принц Чарльз ждут первенца. Вероятно, она была на втором месяце беременности.

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