Можно ли позволить себе радость, когда вокруг война

Можно ли позволить себе радость, когда вокруг война

Психолог Марина Диденко рассказала, почему в нынешних обстоятельствах не нужно запрещать себе радость.

Война, о которой мы раньше только слышали или читали, вдруг стала реальностью: с ливнем потерь, жестокости, потерянных жизней и боли. Раньше мы часто обсуждали с клиентами, что каждый человек стремится и нуждается в счастье. Но вот пришла война. И что делать с этой потребностью? Как радоваться жизни в таких условиях?

"Мне кажется, я плохой человек", – сказала мне недавно девочка-подросток на консультации. – "Я знаю, что не имею права радоваться, когда вокруг столько горя, но мне так хочется пойти на кофе, посмотреть интересный сериал, купить новое платье, потому что мне это нравится".

Даже в тяжелейших условиях нет запретных эмоций и ощущений. Если вы думаете, что сейчас "легально" испытывать только боль, злобу, ненависть, вы ошибаетесь. Не стоит прятаться или отмежевываться от положительных эмоций, ведь они в сложной ситуации дают нам чувство баланса. Радость есть базовая эмоция. Ее возникновение свидетельствует о том, что наши нейромедиаторы работают в норме или, по крайней мере, в условной норме. И в нынешней ситуации испытывать положительные эмоции – это хвататься за спасительный круг будущего.

Следует всегда помнить: война, несмотря на ее смертоносное дыхание, является частью жизни. А жизнь – это всегда история о вере, надежде и любви, и без радости здесь никак!

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