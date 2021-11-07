Эльза Хоск: шведский "ангел" Victoria's Secret

Сегодня шведская модель празднует 33-летие.

Дата рождения: 7 ноября 1988 года

7 ноября 1988 года Знак Зодиака: Скорпион

Скорпион Год восточного календаря: Дракон

Дракон Место рождения: Стокгольм, Швеция

Стокгольм, Швеция Семейное положение: не замужем

не замужем Рост: 1,77 м

1,77 м Вес: 52 кг

52 кг Параметры: 79 – 56 – 89

79 – 56 – 89 Официальная страница в Instagram

Биография и карьера Эльзы Хоск

Эльза Хоск – шведская модель, известная как один из "ангелов" американского бельевого бренда Victoria's Secret.

Эльза Хоск / Associated Press

В модельный бизнес Эльза попала благодаря своему отцу, который считал, что у девочки есть способности, и отправил ее фотографии в несколько шведских модельных агентств. В 14 лет Эльза Хоск стала моделью, приняла участие в нескольких успешных шведских проектах, но все же не относилась к этой работе серьезно.

Эльза Хоск / Getty Images

После окончания школы Эльза решила заняться профессиональным баскетболом, но ее мечты о карьере спортсменки быстро сошли на нет. Спустя два года Эльза поняла, что уровень игры в стране не так высок, как ей хотелось бы. В результате было принято решение оставить баскетбол и сконцентрироваться на модельном бизнесе.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Эльза Хоск / Getty Images

Вскоре девушка переехала в Нью-Йорк, где познакомилась с фотографом Эллен фон Унверт. Именно эту встречу Эльза считает счастливым билетом в мир модельного бизнеса. Эллен снимала Эльзу Хоск для бренда Guess.

Эльза Хоск / Getty Images

Эльза Хоск в Victoria's Secret

В 2011 году модель начала сотрудничать с брендом нижнего белья Victoria's Secret, в 2012 году стала лицом молодежной линии VS Pink. И только в начале 2015 года стала полноправным "ангелом".

Эльза Хоск / Getty Images

Хоск открывала шоу Victoria's Secret в 2016 году и надевала наряд Swarovski в 2017 году. А 8 ноября 2018 года представляла фантазийное бра Dream Angels на шоу Victoria's Secret 2018, проходившее в Нью-Йорке. Бюстгальтер стоимостью 1 миллион долларов был разработан ателье Swarovski и вручную украшен 2100 бриллиантами.

Эльза Хоск / Getty Images

Эльза Хоск сотрудничала со многими брендами, в их числе Dior, Dolce & Gabbana, Ungaro, Guess, H&M, Levi's, Oriflame, Tiger of Sweden,Vagabond , Sandra Backlund , Schutz и многих других.

Эльза Хоск / Getty Images

Личная жизнь Эльзы Хоск

С начала 2015 года Хоск встречается с британским бизнесменом Томом Дейли. По словам модели, секрет их отношений заключается в маленьких традициях - например, Том каждое утро приносит ей кофе в постель.

Эльза Хоск и Том Дали / Instagram Эльзы Хоск

А 29 сентября 2020 года Эльза сообщила, что ждет первенца.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

11 февраля 2021 года Хоск родила девочку, которую назвали Тууликки Джоан.

Эльза Хоск с дочерью / Instagram Эльзы Хоск

Интересные факты об Эльзе Хоск

Сейчас Эльза Хоск живет в Нью-Йорке. Вот что она говорит о своей жизни в этом городе: "Здесь здорово, только много баскетбольных площадок. А я, хоть больше не играю, не могу спокойно пройти мимо".

У Эльзы есть два брата – Лукас и Йохан. Отец хотел, чтобы они тоже работали в модельном бизнесе, поэтому рассылал их фотографии в агентства вместе с фотографиями дочери.

Эльза Хоск / Associated Press

Эльза снималась в клипе Who's that girl певца Darin.

Хоск сотрудничает с международной организацией FAIR Girls, которая борется с нелегальной работорговлей и эксплуатацией людей. Этой темой модель заинтересовалась после просмотра фильма "Стукачка", в фильме как раз раскрывается тема незаконной перевозки живого товара в секс-индустрии.

Эльза Хоск / Getty Images

О себе говорит: "Люблю поспать до обеда, обожаю булочки с корицей, футбол и плавание".

Любимый город для жизни – Нью-Йорк, любимый город для шопинга – Париж.

Эльза Хоск / Associated Press

Шопинг Эльза обожает, а еще не представляет своей жизни без семьи и друзей. В свободное от работы время любит ходить на концерты и тусоваться.

Эльза Хоск / Getty Images

Любимый сериал - "Игра престолов".

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