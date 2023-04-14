Археологам удалось найти череп динозавра возрастом почти 100 млн лет

В Австралии исследователи обнаружили почти полный череп динозавра с некоторыми интересными, ранее неизвестными особенностями.

Об этом пишет IFLScience.

Новый образец D. matildae, которого назвали Энн, имеет удивительное сходство с другим видом динозавров, Sarmientosaurus musacchioi, из Аргентины. В частности, маленькие конусообразные зубы. Исследователи также обнаружили сходство в структуре костей черепа и затылка.

"Этот череп дает нам редкое представление об анатомии этого огромного завропода, жившего на северо-востоке Австралии почти 100 миллионов лет назад, — сказал доктор Стивен Поропат. — Наше исследование показывает, что Diamantinasaurus был одним из самых "примитивных" титаннозавров. Лучше поняв этот вид, можно объяснить, почему титаннозавры были столь успешными, распространенными по всему миру, вплоть до конца эпохи динозавров".

Команда провела компьютерную томографию фрагментов образца черепа. Весь череп имеет длину около 50 сантиметров и показывает большую часть левой стороны головы, хотя правой почти нет.

Напомним, канадские палеонтологи проанализировали данные, полученные относительно 32 наиболее полных скелетов тираннозавров и пришли к выводу, что эти огромные динозавры могли быть еще больше по размерам и весили 15 тонн.

В США продали скелет тиранозавра за рекордную цену

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