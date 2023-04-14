Археологам вдалося знайти череп динозавра віком майже 100 млн років

В Австралії дослідники знайшли майже повний череп динозавра з деякими цікавими, раніше невідомими, особливостями.

Про це пише IFLScience.

Новий зразок D. matildae, якого назвали Енн, має дивовижну схожість з іншим видом динозаврів, Sarmientosaurus musacchioi, з Аргентини. Зокрема, дуже маленькі конусоподібні зуби. Дослідники також виявили схожість у структурі кісток черепа та потилиці.

"Цей череп дає нам рідкісне уявлення про анатомію цього величезного завропода, який жив на північному сході Австралії майже 100 мільйонів років тому, — сказав доктор Стівен Поропат. — Наше дослідження показує, що Diamantinasaurus був одним із "найпримітивніших" титанозаврів. Краще зрозумівши цей вид, можна пояснити, чому титанозаври були такими успішними, поширеними по всьому світу, аж до кінця Епохи динозаврів".

Команда провела комп'ютерну томографію фрагментів черепа зразка. Весь череп має довжину близько 50 сантиметрів і показує більшу частину лівої сторони голови, хоча правої майже нема.

Нагадаємо, канадські палеонтологи проаналізували дані, отримані щодо 32 найповніших скелетів тиранозаврів і дійшли висновків, що ці величезні динозаври могли бути ще більшими за розмірами і важили 15 тонн.

У США продали скелет тиранозавра за рекордну ціну

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