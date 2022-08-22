Археологи обнаружили возможный дом апостола Петра

Археологи обнаружили в церкви, когда-то находившейся в древнем городе Вифсаида, мозаику с посвящением "Главе и вождю Небесных Вестников" — так обозначали апостола Петра.

По мнению ученых, это указывает на то, что церковь была построена на месте дома, в котором жили апостол Петр и его брат Андрей.

Об этом сообщает Times of Israel.

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Кроме того, эксперты считают, что это здание является утраченной церковью апостолов византийского периода, расположенной в библейской деревне Вифсаида. Археологи из Кинеретского института археологии Галилеи отмечают, что надписи на мозаичном полу используют общий термин для обозначений Петра. По мнению ученых, это говорит о том, что они правильно определили расположение церкви апостолов.

Надпись на мозаике начинается словами пожертвовавшего его: "Константинос, Слуга Мессии", а затем используется византийская фраза "Глава и Вождь Небесных Вестников", которая относится к Петру, первому ученику Иисуса.

Исследователи считают, что это "четко свидетельствует о том, что церковь была посвящена Петру".

Раскопки в этом месте продлятся до октября, ученые надеются раскопать все здание церкви и найти и другие таблички.

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