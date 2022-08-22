Археологи виявили можливий будинок апостола Петра

Археологи виявили в церкві, яка колись розташовувалася у стародавньому місті Віфсаїда, мозаїку з посвятою "Голові та вождеві Небесних Вісників" - так позначали апостола Петра.

На думку вчених, це вказує на те, що церкву було збудовано на місці дому, в якому жили апостол Петро та його брат Андрій.

Про це повідомляє Times of Israel.

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Крім того, експерти вважають, що ця будівля є втраченою церквою апостолів візантійського періоду, розташованої у біблійному селі Віфсаїда. Археологи з Кінеретського інституту археології Галілеї зазначають, що написи на мозаїчній підлозі використовують загальний термін для позначень Петра. На думку вчених, це вказує на те, що вони правильно визначили розташування церкви апостолів.

Напис на мозаїці починається словами того, хто його пожертвував: "Костянтинос, Слуга Месії", а потім використовується візантійська фраза "Голова і Вождь Небесних Вісників", яка належить Петру, першому учневі Ісуса.

Дослідники вважають, що це "чітко свідчить про те, що церква була присвячена Петру".

Розкопки у цьому місці триватимуть до жовтня, вчені сподіваються розкопати всю будівлю церкви та знайти й інші таблички.

Раніше стало відомо, що під час археологічних розкопок учені розкопали секретну гробницю давньоєгипетського генерала, який керував армією іноземних найманців.

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