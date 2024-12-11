Больше Земли бури на Юпитере могут кардинально изменить облик планеты

Подобные явления на Юпитере последний раз наблюдали 8 лет назад.

Астрофотограф Майкл Каррер сделал удивительные снимки Юпитера, на которых видны две белые грозовые бури в Южном экваториальном поясе планеты. Этот пояс является одной из красно-коричневых полос, опоясывающих экватор Юпитера.

Об этом сообщило издание Live Science.

Ученые предполагают, что эти бури могут изменить цвет Южного экваториального пояса или даже привести к его исчезновению. По словам астронома Джона Роджерса, схожие явления на Юпитере в последний раз наблюдали 8 лет назад.

Хотя точная ширина бурь неизвестна, их размер поражает – они настолько огромны, что в каждую из них могла бы поместиться Земля с запасом места.

"Штормы недостаточно велики, чтобы оставаться невредимыми в течение длительного времени, как знаменитое Большое красное пятно на Юпитере", — говорится в сообщении.

Новые белые грозовые штормы на Юпитере могут привести к изменению цвета одного из его наиболее известных экваториальных поясов. Астрономы уже заметили, что эти бурые, хотя и эфемерные, распадаются со временем, а их белый оттенок смешивается с коричнево-красным цветом остального Южного экваториального пояса. Это уже произошло в прошлом, когда подобные грозовые штормы меняли вид этой полосы в 1973-1991 годах, а также в 2010 году.

Грозы на Юпитере создаются благодаря конвекции в атмосфере планеты, вызывая молнии. В отличие от земных гроз, где молнии часто имеют голубой оттенок из-за водяного пара, на Юпитере они зеленые из-за аммиака в атмосфере.

Астрономы пока не могут точно предсказать, приведет ли появление новых бурь к исчезновению этой экваториальной полосы, однако процесс уже начался. Юпитер находится в ближайшей точке к Земле, и его можно увидеть не только через телескопы, но и невооруженным глазом.

Напомним, Земля снова проходит через поток метеоров.

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