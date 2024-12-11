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Больше Земли бури на Юпитере могут кардинально изменить облик планеты

Больше Земли бури на Юпитере могут кардинально изменить облик планеты

Больше Земли бури на Юпитере могут кардинально изменить облик планеты

Бури на Юпитере / Фото: Live Science

Подобные явления на Юпитере последний раз наблюдали 8 лет назад.

Астрофотограф Майкл Каррер сделал удивительные снимки Юпитера, на которых видны две белые грозовые бури в Южном экваториальном поясе планеты. Этот пояс является одной из красно-коричневых полос, опоясывающих экватор Юпитера.

Об этом сообщило издание Live Science.

Ученые предполагают, что эти бури могут изменить цвет Южного экваториального пояса или даже привести к его исчезновению. По словам астронома Джона Роджерса, схожие явления на Юпитере в последний раз наблюдали 8 лет назад.

Хотя точная ширина бурь неизвестна, их размер поражает – они настолько огромны, что в каждую из них могла бы поместиться Земля с запасом места.

"Штормы недостаточно велики, чтобы оставаться невредимыми в течение длительного времени, как знаменитое Большое красное пятно на Юпитере", — говорится в сообщении.

Новые белые грозовые штормы на Юпитере могут привести к изменению цвета одного из его наиболее известных экваториальных поясов. Астрономы уже заметили, что эти бурые, хотя и эфемерные, распадаются со временем, а их белый оттенок смешивается с коричнево-красным цветом остального Южного экваториального пояса. Это уже произошло в прошлом, когда подобные грозовые штормы меняли вид этой полосы в 1973-1991 годах, а также в 2010 году.

Грозы на Юпитере создаются благодаря конвекции в атмосфере планеты, вызывая молнии. В отличие от земных гроз, где молнии часто имеют голубой оттенок из-за водяного пара, на Юпитере они зеленые из-за аммиака в атмосфере.

Астрономы пока не могут точно предсказать, приведет ли появление новых бурь к исчезновению этой экваториальной полосы, однако процесс уже начался. Юпитер находится в ближайшей точке к Земле, и его можно увидеть не только через телескопы, но и невооруженным глазом.

Напомним, Земля снова проходит через поток метеоров.

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