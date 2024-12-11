Пожар в Брянске: ГУР сообщило, что уничтожено на объекте

Враг продолжает нести потери даже на своей территории.
В железнодорожном депо города Брянск 5 декабря вспыхнул пожар. Сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистические нужды российской оккупационной армии.
Об этом сообщили в ГУР МО.
"Процесс загадочного уничтожения или вывода из строя объектов, используемых государством-агрессором в геноцидной войне против Украины, не прекращается", — отметили в ведомстве.
В разведке напомнили, что за каждое военное преступление будет справедливо возмездие.
Ранее в государстве-агрессоре заявили об атаке 10 декабря на военный аэродром в Саратовской области. Утверждается, что атака была остановлена.
Читайте также: