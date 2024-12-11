Пожежа у Брянську: ГУР повідомило, що знищено на об'єкті

Ворог продовжує зазнавати втрат навіть на своїй території.

У залізничному депо міста Брянськ 5 грудня спалахнула пожежа. Згоріли два магістральні тепловози, які забезпечували логістичні потреби російської окупаційної армії.

Про це повідомили у ГУР МО.

"Процес загадкового знищення або виведення з ладу об’єктів, які використовуються державою-агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється", - зазначили у відомстві.

У розвідці нагадали, що за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата.

Раніше у державі-агресорці заявили про атаку 10 грудня на військовий аеродром у Саратовській області. Стверджується, що атаку було зупинено.

Читайте також: